Uno smartphone pieghevole Samsung economico sarebbe già in programma. Non che il dispositivo sia in procinto di essere lanciato, ci vorrebbe ancora del tempo, ma almeno il produttore sta seriamente pensando di rendere più accessibile la tecnologia foldable.

La soffiata relativa al piano di Samsung proviene da un leaker abbastanza conosciuto come @chunvn8888. Direttamente su Twitter, l’informatore ha reso noto che ci sarebbe tutta l’intenzione di lanciare un smartphone pieghevole Samsung della serie A. I tempi per una probabile presentazione non sarebbero per nulla definiti ma un lancio cadrebbe nel biennio 2024/2025.

Come è ben noto a tutti gli appassionati dei dispositivi Samsung, la serie Galaxy A è di fascia media. Lanciare dunque un dispositivo foldable all’interno della specifica categoria di dispositivi dovrebbe voler dire certamente proporre un dispositivo dal prezzo più contenuto. Considerando che l’attuale Z Flip 3 parte da circa 1000 euro e i Galaxy A rientrano al massimo entro i 700 euro, quest’ultima potrebbe essere una ragionevole fascia di prezzo in cui collocare il device foldable.

A fronte di uno smartphone pieghevole Samsung più economico, si dovrà forse scendere a compromessi dal punto di vista hardware? Probabile è che qualche elemento hardware sia inferiore rispetto a quello dei Galaxy Flip e Fold (in particolar modo la fotocamera, il processore) ma non per questo il modello in se sarebbe da sottovalutare. Anzi, il pregio di una simile strategia sarebbe quello di avvicinare un pubblico maggiore alla soluzione foldable, per il momento esclusiva davvero di pochi visti i prezzi.

Mancando ancora così tanto per il lancio di uno smartphone pieghevole Samsung così economico, è presumibile che tra un paio di anni la tecnologia sarà così matura da garantire le migliori prestazioni per il device, pure a costi più contenuti.

