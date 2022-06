XXV è il titolo del nuovo album di Robbie Williams. L’ex Take That lo ha annunciato nell’ultima ora sui social con un teaser di 30 secondi in cui possiamo già ascoltare alcuni estratti.

Il nuovo album di Robbie Williams

XXV sarà fuori il 9 settembre 2022 ed è già disponibile in pre-order. Nel teaser possiamo ascoltare brevissimi estratti delle versioni rivisitate dei grandi classici No Regrets, Let Me Entertain You, Rock DJ, Feel e inevitabilmente Angel.

Nel nuovo album di Robbie Williams, infatti, troveremo i suoi più grandi successi rivisitati con gli arrangiamenti della Metropole Orchestra, ma il cantautore britannico annuncia che non mancheranno le sorprese.

XXV sarà il tredicesimo album in studio dell’ex Take That. L’ultima release è stata The Christmas Present (2019), rilanciata nel 2020 per contenere il singolo Can’t Stop Christmas che, ricordiamo, è stato accompagnato da un video in cui Robbie Williams indossava i panni di Boris Johnson.

Il nuovo album di Robbie Williams includerà anche l’inedito Lost, la tracklist si compone di 19 tracce. Nella versione deluxe, inoltre, ci saranno altri 3 inediti dal titolo Disco Simphony, More Than This e The World And Her Mother.

Gli arrangiamenti sono stati curati da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell.

Tracklist

Di seguito le tracce contenute nella versione standard del nuovo album di Robbie Williams:

1 Let Me Entertain You

2 Come Undone

3 Love My Life

4 Millennium

5 The Road To Mandalay

6 Tripping

7 Bodies

8 Candy

9 Supreme

10 Strong

11 Eternity

12 No Regrets

13 She’s The One

14 Feel

15 Rock DJ

16 Kids

17 Angels

18 Lost

19 Nobody Someday

Di seguito le tracce aggiuntive che saranno incluse nell’edizione deluxe:

20 Lazy Days

21 Hot Fudge

22 Sexed Up

23 More Than This

24 Disco Symphony

25 Better Man

26 Home Thoughts From Abroad

27 The World and Her Mother

28 Into The Silence

29 Angels (Beethoven AI)

“Non vedo l’ora di farvelo sentire”, scrive Robbie Williams sui social.

