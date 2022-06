Con l’appuntamento del 7 giugno va in onda il finale di The Son 2 su Sky Atlantic: la seconda stagione del dramma in costume con Pierce Brosnan si conclude con gli ultimi due episodi, il nono e il decimo, in onda in prima visione assoluta per l’Italia.

Il finale di The Son 2 chiude l’epopea familiare a cavallo tra Ottocento e Novecento che racconta l’infanzia, la crescita e l’affermazione dell’allevatore e aspirante petroliere Eli McCullough, impersonato da Brosnan nella versione adulta e da Jacob Lofland da giovane.

Ecco la trama del finale di The Son 2, composto dagli episodi 9 e 10 intitolati rispettivamente L’Orso e La Leggenda, in onda in prima serata delle 21.10 sul canale 110 di Sky.

La tribù del giovane Eli incontra dei soldati, che fanno un’offerta inaspettata. Nel presente Pete prende una decisione che potrebbe distruggere la famiglia. Il giovane Eli è costretto a prendere una decisione che cambia la vita nel 1852. Nel 1916, Eli intraprende un’ultima guerra con la Standard Oil, costringendo a uno scontro con Pete.

Il finale di The Son 2 segna la conclusione della serie, che non è stata rinnovata per una terza stagione da AMC: negli Stati Uniti questo secondo capitolo ha ottenuto una media dello 0,07 nella fascia demografica principale e 604.000 spettatori in media (rispetto alla prima stagione in calo del 57% in termini di ascolti assoluti). Ad ogni modo non sono stati gli ascolti calanti a segnare il futuro della serie, già deciso al momento del debutto della seconda stagione: quando la rete ha annunciato l’uscita di questo secondo capitolo, ha anche confermato che The Son si sarebbe conclusa con questo lotto di 10 episodi e non sarebbe andata oltre. La serie resta disponibile su Sky on demand e in streaming su Now.

