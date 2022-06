Da sempre la filosofia ricorre alla natura e agli animali per articolare le proprie ipotesi sul mondo. Spesso è proprio la natura al centro delle congetture dei filosofi, congetture che attraverso caratteristiche degli animali trovano una qualche ipotetica soluzione. Penso al paradosso della Tartaruga, noto anche come il paradosso di Achille e la Tartaruga, sviluppato da Zenone di Elea nel quinto secolo avanti Cristo. Una teoria suggestiva, quella del matematico greco, che voleva la tartaruga capace di vincere una gara di velocità con l’eroico Achille, non a caso chiamato “pie’ veloce”. Zenone aveva allestito questo paradosso in difesa delle tesi riguardo il movimento, considerato illusorio, del suo maestro Parmenide. Non è di questo che voglio parlare nello specifico, ma la tesi è nota, ne ha scritto anche Aristotele: nel momento in cui la tartaruga, animale particolarmente lento, dovesse partire prima di un atletico Achille, non sarà mai raggiunto perché quest’ultimo prima di raggiungerla, dovrà arrivare al punto da cui la tartaruga sarà partita, nel mentre, però, la tartaruga avrà fatto passi in avanti, in una sorta di loop infinito. Aristotele, per altro, concordava sulla divisibilità all’infinito dello spazio e del tempo, ma solo in potenza, perché in atto, beh, la faccenda era diversa. Nei fatti, ma questo ancora all’epoca non era stato sviluppato dai matematici, le frazioni che per Zenone sarebbero potute essere divise infinitamente, quindi un numero infinito di lunghezze finite, è assolutamente calcolabile, sarà il matematico Gauss a fermare questa ipotesi nella teoria delle serie convergenti, nel XIX secolo, con buona pace di Zenone e della tartaruga.

Ma questo è solo uno dei tanti esempi, uscendo dalla matematica, legata a doppio filo alla filosofia, penso a quella dello scorpione e della rana, che vuole dimostrare come la natura di un animale, come dell’uomo, sia tale al punto da portare, a volte, anche alla sua stessa morte. Sì, lo scorpione che chiede un passaggio alla rana per attraversare un fiume, con la rana intimorita, giustamente, perché sa che lo scorpione potrebbe ucciderla con un colpo di coda, e lo scorpione a tranquillizzarla, se mai la uccidesse nel guado del fiume sarebbe anche lui a morire. Cosa che in effetti accade quando, a metà del guado, lo scorpione segue la sua natura feroce e la avvelena, facendola morire e affogando a sua volta. Questa, come molte altre favole a tema animale, è spesso attribuita a Esopo, anche se nei suoi scritti ne compaiono solo variazioni, mentre studi recenti la fanno arrivare in Grecia direttamente dalla lontana India. Esopo, per altro, è colui cui si devono le favole della Volpe e l’uva, come quella della Formica e la Cicala, tanto per citare le due più famose, ancora una volta animali usati come archetipi di comportamenti umani, e questo assai prima che Walt Disney antropomorfizzasse praticamente tutto il parco animali a disposizione. Molto più recente, si fa per dire, il dilemma del porcospino, teorizzato dal filosofo tedesco Arthur Schopenhauer nel XIX secolo. Questa la trama: in inverno un gruppo di porcospini cercano riparo dal freddo dentro una caverna. Qui, cercando nel reciproco calore corporeo ulteriore beneficio, si avvicinano, ma ogni volta che provano a stare stretti stretti si feriscono con gli aculei di cui sono ricoperti. Questo finché non capiscono che per stare bene devono sì stare vicini, ma non troppo. Un modo di analizzare i rapporti sociali, quello di Schopenhauer, che da una parte evidenzia come l’interazione con gli altri sia necessaria solo laddove non si è capaci di essere autonomi nei proprio bisogni, se un porcospino, cioè, sviluppasse da solo abbastanza calore non avrebbe nessuna necessità di avvicinarsi a altri, rischiando di ferirsi, ma anche come per poter convivere sia sempre necessario un compromesso, il trovare cioè la giusta maniera per non essere invadenti ma neanche isolati.

Ora, lasciamo momentaneamente da parte i filosofi e i matematici, e proviamo a fare un fugace ragionamento sul concetto di natura. Siamo spesso, decisamente troppo spesso, chiamati a parlare di natura e di quelle leggi che ne regolano l’andamento, spesso per contrapporle a quelle create dall’uomo, considerate a torto o ragione irrazionali, innaturali, sbagliate. Senza voler star qui a tirare fuori il vieto concetto di “contro-natura”, quasi sempre applicato alla sfera della sessualità, vero e proprio nervo scoperto di buona parte della cultura occidentale, è evidente come si guardi a tutto ciò che l’uomo, inteso come essere umano, chiaramente, fa come a qualcosa di opinabile, sempre in procinto di tracimare nel dannoso, nell’antietico, nel deplorevole. Mi è anche capitato recentemente, era il primo di maggio, durante il Concertone di Piazza San Giovanni a Roma, quello dei sindacati, di sentire una sedicente influncer Green dire che quando proviamo a fare ragionamenti che siano dotati di una coscienza ambientalista e lo facciamo parlando della salute del Pianeta stiamo mentendo sapendo di mentire, perché alla Terra di quel che facciamo noi umani non interessa, c’era prima di noi e ci sarà dopo di noi, se abbiamo paura del surriscaldamento del pianeta, dell’inquinamento e di tutto il resto è perché temiamo la nostra scomparsa, non quella del pianeta, perché temiamo, cioè, di farci male da soli. Ennesimo modo singolare di guardare a noi umani come a qualcosa di distinto dal resto della Natura, anzi, proprio come esseri che con la Natura nulla hanno a che vedere.

Mi spiego meglio, o almeno ci provo. Siamo parte della vita sul pianeta Terra, non essendo io Red Ronnie mi limito a parlare della vita fin qui decifrata, lasciamo in pace gli alieni. Noi siamo parte della natura, siamo parte delle forme di vita che popolano questo pianeta. Siamo anche la forma di vita che sta influendo più di tutte le altre sullo stato di salute del pianeta, è evidente, unici che inquinano, a parte le scoregge delle mucche, unici che cementificano, unici che stando agli studi di zoologi e etologi hanno una coscienza di sé, lasciamo da parte le anime e quella faccenda lì. Siamo quindi una forma di vita che ha diritto a essere inclusa quanto le altre nella Natura, sempre che non vogliamo asserire che ne abbiamo più diritto delle altre forme, per le ragioni di cui sopra. Però tendiamo a dire, con quei tipici sensi di colpa per cui poi finiamo per rinchiudere i nativi americani nelle riserve, o a mandare alle popolazioni del Centro Africa il latte in polvere ben sapendo che poi non hanno acqua potabile con cui prepararlo, dare canne da pesca e insegnare a pescare a coloro ai quali abbiamo prosciugato ogni fiume, lago o mare, questa la nostra modalità di intervenire, tendiamo a dire che siamo qualcosa di diverso, che rema contro il pianeta, che si muove contro le regole di buon senso che la Natura ha sempre seguito, figuriamoci se la Natura, quella che prevede la ferocia, la violenza più bruta, tutta una serie di comportamenti che, quando li pratica un essere umano, ci fanno rizzare i peli nel collo e gridare all’abominio, può includere nel proprio circolo esclusivo anche gente come noi. Un passaggio ardito da quella che era la Natura Matrigna descritta con malcelato risentimento da Giacomo Leopardi a una Natura verso la quale saremmo noi a essere i figli irriconoscenti e matricidi.

Ora, messa da parte la faccenda della sessualità, nel senso che ovviamente ritengo che, nel limite del consenso reciproco, ognuno sia ben libero di fare e di farsi fare esattamente quel che vuole, percepirsi come vuole e chiedere che gli altri provino rispetto per queste scelte, fanculo chi parla di contro-natura, mi piacerebbe provare a ragionare in serenità sul sacrosanto principio che esattamente come pensarsi donna essendo, per dirla con Ricky Gervais, alla moda, cioè muniti di pene, sia non solo lecito, ma un diritto, non vedo perché non dovrebbe esserlo andare in giro in auto Euro 2, con l’aria condizionata a palle e ascoltando reggaeton volumi spropositati. Siamo esseri umani, quello che facciamo è parte della vita sul pianeta Terra, tutto quello che facciamo. Come lo è il gatto che, prima di ucciderlo per mangiarselo, tortura il topolino, o una delle tante razze di falconi che si nutre dei propri piccoli che ritiene non abbastanza forte da sopravvivere, roba per cui gli Spartani da millenni convivono con una brutta nomea, siamo parte della natura anche noi nel momento in cui radiamo al suolo un bosco per costruirci su un resort cinque stelle, e poco importa se questo, alla prima pioggia torrenziale, pioggia torrenziale che è arrivata a colpire lande non equatoriali proprio per l’inquinamento e la cementificazione, ovvio, provocherà un’alluvione che porterà morte e distruzione, morte e distruzione che non farà che aumentare i nostri sensi di colpa e il nostro guardare a noi stessi come a ospiti indesiderati o comunque molesti. Come se la natura fosse qualcosa di primitivo e selvaggio, quale in effetti, ai nostri occhi di evoluti esseri social non può che apparire, e noi, evoluti e a nostro dire dominanti, fossimo degli invasori non tanto diversi dagli alieni che, credo, Red Ronnie è certo di aver visto più e più volte. Chiaro che, romanticamente, ritengo che sarebbe più “naturale” starmene mezzo nudo a Big Sur, dormendo in una cabin circondato da intellettuali e fricchettoni, in totale sintonia con Gea, più che starmene un paio d’ore al giorno in coda in tangenziale, non parlo per me, delegando allo smartphone la strangrande maggioranza dei nostri rapporti interpersonali, buona parte dell’anno passata a svolgere un lavoro che neanche ci piace, in attesa di una pensione che non arriverà e che comunque non ci godremo a sufficienza perché questo modo di vivere ci logora al punto che, poi, moriremo di una qualche malattia che non abbiamo avuto tempo di prevenire, ma credo, e lo credo con una certa convinzione, che tutto quel che l’uomo fa, anche quelle azioni che contravvengono alle leggi, quelle regolate dai codici come quelle che fanno riferimento alla morale, parte della Natura, starà poi ai codici e alla morale stabilire se quel che facciamo sia giusto o sbagliato, certo, ma la Natura non dovrebbe star lì a risentirsene, esattamente come non deve risentirsene se Tizio prova piacere a infilare il pisello nel culo di Caio.

Qualcosa di simile, del resto, accade nei confronti della musica e della musica suonata, e lo dice un uomo ultracinquantenne bianco e eterosessuale, nonché appassionato di rock e decisamente ostile alla trap e a quelle cagate lì, per intendersi. Chiunque sia appassionato del rock, e ripeto, rientro a buon titolo nel novero, tende a dividere il mondo tra “amanti del” e “tutti gli altri”, andando a etichettare come inascoltabile tutto ciò che non preveda l’utilizzo di strumenti suonati da esseri umani, spesso suonabili anche in versione acustica, le chitarre, i bassi, le batterie, i pianoforti. Anzi, l’idea degli unplugged, che del rock in qualche modo sarebbe la negazione, lo staccare le spine dagli amplificatori, il delettricizzare gli strumenti, è mai come oggi sinonimo di qualità, essendo al lato opposto della strada posta la musica fatta coi computer, a volte anche semplicemente con un tablet. Uomo contro macchina, come in un romanzo di fantascienza, uomo, uguale Natura, contro macchina, cioè deriva negativissima dell’uomo sulla Natura, l’evoluzione che fa un testa coda e diventa involuzione, a un passo dall’implosione e quindi dall’apocalisse. Tutto condivisibile, almeno sul piano teorico, non fosse che, esattamente come quanto detto prima, la musica rock, anche la musica rock apparentemente a spine staccate, ricorre alla tecnologia tanto quanto quella suonata su un tablet da un bimbominkia che fa trap. A meno che non ci si ritrovi a fare musica in spiaggia, battendo le mani sulle ginocchia, accompagnati solo dallo sciabordio delle onde, illuminati da un falò acceso sfregando due legnetti tra loro, tutta la musica che ascoltiamo, incisa o live, è musica che ha a che fare con la tecnologia, anche quella analogica, seppure di livello decisamente superiore di quella digitale. È musica contro-natura, quindi, parafrasando, tanto quanto andare in giro in auto, indossando vestiti usciti da una fabbrica, guidando su strade asfaltate seguendo le indicazioni di Google Maps, anche se siamo diretti in una spiaggia selvaggia nella quale assisteremo al dischiudimento delle uova di tartarughe d’acqua salata, pronte poi a immergersi in mare. Si chiamano sovrastrutture, queste, quelle che costruiamo dentro la nostra terra con la stessa maestria con cui tiriamo su, non parlo per me, non sono del settore, grattacieli sempre più alti, salvo poi riempirli di alberi e chiamarlo Bosco verticale. Credo proprio che Zenone, fosse vivo oggi, costruirebbe il suo paradosso sostituendo Achille e la tartaruga con un uomo e la possibilità di ammettere di aver detto solo cazzate per sentirsi più in sintonia col cosmo, i porcospini di Schopenhauer, invece, col riscaldamento del pianeta potrebbero serenamente starsene per i fatti propri, senza socializzare a rischio di pungersi. Benvenuti nel nuovo millennio.