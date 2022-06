Gli esperti del mercato immobiliare danno delle indicazioni molto precise per coloro che vogliono investire in questo settore. Infatti il suggerimento è quello di concentrarsi sui settori che dimostrano la possibilità di crescere nel tempo e di essere molto prudenti, invece, nei confronti degli investimenti per esempio nei centri commerciali e negli uffici. Il problema principale in questo momento, nonostante il mercato immobiliare si sia ripreso rapidamente negli ultimi mesi, è rappresentato da una certa atmosfera di incertezza a causa dell’accelerazione di cui è stata protagonista l’inflazione. In Italia comunque i risparmiatori vedono negli immobili delle opportunità di sicurezza da non sottovalutare.

Perché è importante investire nel mercato immobiliare

Come si può vedere anche dagli annunci riportati su Immobiliovunque.it, è davvero importante investire nel mercato immobiliare in Italia. In fin dei conti è estremamente fondamentale per tutti avere un posto in cui vivere. Si tratta di una necessità di base che fa del comparto residenziale uno dei maggiori riferimenti per quanto riguarda l’indice dei prezzi al consumo.

Anche a livello globale l’importanza in questo senso è dimostrata, perché gli esperti fanno notare che il mattone può generare un rendimento reale, visto che il suo flusso a livello economico può superare o comunque contrastare il tasso di inflazione.

Questo si dimostra vero anche considerando non soltanto le compravendite immobiliari, ma anche i contratti di locazione, che spesso prevedono un incremento del canone proprio legato all’andamento dell’inflazione. Tutte queste opportunità offrono quindi la possibilità agli investitori di assicurarsi un rendimento reale.

Quali settori immobiliari rendono di più

Gli esperti sono chiari anche da questo punto di vista, perché, come abbiamo anticipato, suggeriscono di concentrarsi sulle aree in cui si registrano più incrementi. Aumentano le domande per quanto riguarda la possibilità di costruire magazzini, alloggi per studenti e spesso, soprattutto nelle grandi città, ottenere delle autorizzazioni in questo senso può essere complicato.

Tuttavia si dovrebbe comunque cercare di sfruttare le opportunità, anche per quanto riguarda la determinazione dei prezzi in questo settore, che sono destinati ad aumentare.

Perché la domanda supera l’offerta

Ci sono dei settori, invece, in cui si dovrebbe essere più prudenti, come per esempio le aree destinate agli uffici o ai centri commerciali. È un segnale che già si intravede da tempo, anche perché con la pandemia molti hanno privilegiato gli e-commerce e lo smart working.

Mai come oggi è fondamentale selezionare le varie possibilità di investimento negli immobili. Ma se da un lato vanno per la maggiore alcuni settori, bisogna analizzare anche bene la situazione, per cercare di capire quali siano le ragioni della domanda che supera l’offerta, almeno in riferimento ad alcuni settori importanti del mercato immobiliare.

Le motivazioni alla base sono tante. Basti pensare al fatto che la pandemia ha determinato in molti casi la chiusura dei cantieri e quindi l’offerta ha subito una battuta d’arresto. Poi c’è anche il fattore dell’aumento del costo delle materie prime e ci sono anche le restrizioni sull’approvvigionamento soprattutto a livello energetico.

Contemporaneamente si registra l’aumento del valore dei beni immobili già esistenti. Ecco perché in alcuni settori non ci sono motivi di preoccupazione e costituiscono proprio essi il punto di riferimento per chi vuole investire anche a medio e a lungo termine.

Se bisogna fare attenzione agli spazi commerciali e agli uffici, in ambito residenziale gli investitori sono avvantaggiati, soprattutto per certe categorie, come quelle che abbiamo nominato precedentemente. Storicamente è stato dimostrato che, se si investe su asset reali in crescita, si può provvedere ad avere un’adeguata copertura contro l’inflazione.

Proprio per questo motivo è importante considerare tutti i punti di riferimento suggeriti dagli esperti per chi vuole investire nel mercato degli immobili, sia in Italia che all’estero.

