“Cibo più sicuro, salute migliore” è lo slogan della Giornata Mondiale della sicurezza alimentare (World Food Safety Day), che si celebra, come ogni anno, il 7 giugno.



Giunta alla quarta edizione, l’a Giornata mira a sensibilizzare sull’importanza della qualità dei cibi per prevenire rischi alla salute e, di conseguenza, migliorarla.



L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha creato una campagna per evidenziare la necessità di rendere sostenibile la filiera alimentare, al fine di evitare malattie causate al cibo. Secondo dati diffusi dalla Fao, infatti, solo circa 600 milioni le persone che ogni anno si ammalano per aver mangiato cibo contaminato.

L’iniziativa è stata celebrata con una tavola rotonda tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). L’incontro è stato aperto da un video messaggio del Direttore Generale della FAO QU Dongyu, il quale ha ribadito che ogni essere umano “ha diritto a cibo sufficiente, sicuro e nutriente, eppure, dalla tavola alla tavola, il cibo può diventare pericoloso in qualsiasi momento”. La sicurezza alimentare è un tema che “riguarda tutti, dai governi e dalle imprese alimentari agli esperti scientifici e consumatori. Averne consapevolezza – spiega – può prevenire le malattie di origine alimentare, quindi cibo più sicuro significa salute migliore”.