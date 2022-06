Grazie ad alcuni render 2D realistici rivelati online nelle ultime ore, è stato reso noto finalmente il design conclusivo del prossimo Xiaomi 12 Ultra. Andiamo a vedere insieme come sarà lo smartphone top di gamma dell’OEM cinese. Questo spettacolare device è ormai pronto per il lancio: ecco gli ultimi dettagli pensati per rendere migliore la qualità della fotocamera, sua caratteristica principale. Si annuncia, infatti, che sarà dotata di tanti obiettivi e sensori. Considerati gli ultimi leak, è palese che lo Xiaomi 12 Ultra proverà ad avere la meglio su tutti i suoi concorrenti, come OnePlus, Redmi, Samsung, e così via.

Per quanto concerne tutte le specifiche chiave incorporate in questo dispositivo, lo Xiaomi 12 Ultra si distingue a livello globale soprattutto per il comparto fotografico: infatti, troveremo una fotocamera posteriore circolare ad urto, composta da piccolissimi obiettivi e sensori, e fornito con 7 ritagli in totale di cui tre per i sensori e quattro per le ottiche. La fotocamera sarà composta da un sensore principale da 50MP, un obiettivo grandangolare da 48MP, un obiettivo periscopio da 48MP e una lente aggiuntiva da 16MP. La fotocamera frontale, invece, sarà inglobata su un grande schermo con la tecnologia Selfie Camera Centered Punch Hole, malgrado i dettagli delle lenti in ogni foro non siano stati ancora confermati (dotata di un sensore da 20MP con una qualità dello zoom mai vista prima per scattare selfie).

Lo Xiaomi 12 Ultra, il cui retro sarà in ceramica ed il telaio in alluminio, verrà lanciato con un display AMOLED curvo QuadHD+ da 6,6 pollici ed una risoluzione di 1440 x 3200 pixel con refresh rate adattivo fino a 120Hz, 1B colori, 120Hz, HDR10+, 900 nit, 1700 nit (picco). Quasi sicuramente lo smartphone farà affidamento sul nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 supportato da 16GB di memoria RAM e 512GB di storage interno, il tutto alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 120W. Inoltre, sarà possibile accedere a funzioni e sensori essenziali come GPS, lucchetto, bussola, etc. Ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, il prezzo dello smartphone sarà di circa 1350 dollari, che al cambio corrispondono a circa 1260 euro. Il suo lancio è previsto per il prossimo mese di luglio 2022.

Continua a leggere su optimagazine.com