Si avvicinano le date napoletane del tour e siete in tanti a chiederci dove acquistare i biglietti per il concerto di Ultimo a Napoli. Il doppio evento live è in programma allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ex Stadio San Paolo, nelle date del 25 e del 26 giugno 2022.

Il tour di Ultimo era inizialmente in programma per il 2020 ed è stato ripetutamente rimandato a causa della pandemia Covid-19 che ha reso impossibile lo svolgimento degli eventi dal vivo con assembramento. Per accedere ai due concerti di Ultimo a Napoli, restano quindi validi i biglietti già acquistati per il tour 2020: tutti i fan in possesso dei biglietti per le date originarie del 2020 potranno accedere ai rispettivi recuperi.

Sono disponibili, poi, altri biglietti in prevendita per consentire agli ultimi ritardatari di prendere parte ad uno dei concerti. Nello specifico, su TicketOne e nei punti vendita autorizzati sono disponibili biglietti per la data del 26 giugno, mentre sono esauriti i biglietti e i pacchetti Vip per la data del 25.

Se interessati, dunque, a prendere i biglietti per il concerto di Ultimo a Napoli, l’unica scelta possibile alla data odierna è quella della data del 26 giugno, quando l’artista terrà il secondo dei due spettacoli allo Stadio Maradona.

I settori non sono, però, tutti disponibili. Quando all’evento mancano ormai solo una manciata di giorni, è possibile comprare biglietti nei Distinti superiori non numerati al prezzo di 50 euro e nel settore ospiti non numerato al prezzo di 34,50 euro. Sono altresì disponibili biglietti per il settore della Tribuna Nisida Laterale con visibilità limitata al prezzo di 57,50 euro. Ai prezzi indicati è necessario aggiungere le spese del servizio e quelle dell’eventuale spedizione con Corriere Espresso. Per risparmiare il costo del corriere (circa 10 euro per spedizione) è possibile scegliere il ritiro dei biglietti sul luogo dell’evento.

In questo ultimo caso, i biglietti per il concerto di Ultimo a Napoli andranno ritirati presso il Boxoffice dello stadio Maradona nel giorno in cui si parteciperà all’evento, non prima.