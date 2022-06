E’ molto importante per la salute della nostra pelle prestare molta attenzione quando ci esponiamo ai raggi del sole, ad esempio in spiaggia. Non tutti infatti utilizzano la protezione nel modo corretto e, soprattutto, con le giuste dosi. Il dermatologo dell’Idi Irccs Sabatino Pallotta, durante una lezione al poto di Ostia, ha esposto la regola dei 6 cucchiaini.

La protezione solare, infatti andrebbe messa ogni due ore, durante l’esposizione al sole. Per ogni applicazione si dovrebbero utilizzare 35 grammi di crema, ovvero il quantitativo di 6 cucchiaini, distribuiti su tutto il corpo:

1 gamba destra

1 gamba sinistra

1 torace

1 testa-collo

1 dorso

1 piedi-mani.

“Il sole non andrebbe preso affatto – sostiene il dott. Pallotta – ma io stesso riconosco che questa non è sostenibile”. I rischi dell’abbronzatura selvaggia sulla pelle sono notevoli. La protezione aiuta ad evitare danni di tipo acuto, con conseguenze che vanno dall’invecchiamento della palle alle rughe fino a lesioni di tipo tumorale.