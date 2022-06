Un revival di Scrubs potrebbe essere l’ennesima operazione nostalgia di cui la tv non ha bisogno, ma a cui si finirà per cedere. Dopo la reunion di Friends, rimasta solo uno speciale celebrativo, il ritorno di Sex and The City con uno spin-off molto divisivo e l’annunciato sequel di That ’70s Show prossimamente su Netflix, ora potrebbe essere arrivato il turno dei medici dell’Ospedale Sacro Cuore.

Di sicuro un revival di Scrubs troverebbe disponibili i protagonisti Zach Braff e Donald Faison, che sono intervenuti sull’argomento all’ATX TV Festival a Austin, in Texas, ad un incontro tenuto da Variety: entrambi hanno concordato sul fatto che un progetto di revival o un film siano decisamente nel loro orizzonte. “Penso che lo vogliamo tutti“, ha detto Faison. Al suo fianco anche il creatore e showrunner della commedia Bill Lawrence, ed altri membri del cast come Sarah Chalke (ora protagonista de L’Estate in cui Imparammo a Volare di Netflix), John C. McGinley, Judy Reyes e Neil Flynn.

Tutti concordi sul revival di Scrubs, a patto che non sia una stagione lunga oltre 20 episodi come furono le prime, ma nemmeno composta da poco più di una decina di capitoli come la nona ed ultima. Dovrebbe essere un evento tv una tantum, perché solo così sarebbe possibile rimettere insieme un intero cast che oggi è in forze in altre produzioni, come ha sottolineato Faison.

Piacerebbe a tutti lavorare di nuovo insieme. È solo che è davvero difficile. Non può essere un’intera stagione di uno spettacolo. Dovrebbe essere un film o qualcosa del genere, a cui poter dedicare solo un paio di mesi. Tutti hanno i loro impegni.

Un revival di Scrubs è anche nei piani di Bill Lawrence, ora co-creatore e produttore di Ted Lasso, che sembra ormai certo dell’ineluttabilità del ritorno dei suoi esilaranti medici in tv.

Lo faremo perché siamo abbastanza fortunati che le persone ci tengano. A tutti noi piace passare il tempo insieme. Se hai una scusa per lavorare con persone con cui vorresti comunque passare del tempo, corri a farlo… Per me vale la pena rivedere Neil con quel camice!

Non è chiaro se vi siano già proposte per un revival di Scrubs da parte di emittenti o piattaforme streaming, ma visto che la serie originale è andata avanti per nove stagioni dal 2001 al 2010 prima su NBC e poi su ABC, potrebbe essere quest’ultima a riportarla in tv.

Continua a leggere su optimagazine.com