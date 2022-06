Il nuovo singolo di Elodie è Tribale, e sarà l’ennesima novità della cantante romana dopo il successo di Bagno A Mezzanotte.

Il nuovo singolo di Elodie

Tribale sarà fuori venerdì 10 giugno ed è già disponibile in pre-save. Di questo singolo abbiamo già sentito parlare quando la popstar di Vertigine ha scelto la città di Napoli per girare il video ufficiale.

Per l’occasione Elodie non ha montato il set nei luoghi più tipici per le sceneggiature: l’artista, infatti, ha girato le immagini al Centro Direzionale e a Coroglio, nei pressi di Capo Posillipo. Elodie non ha mai nascosto, in effetti, il suo amore per la città partenopea e per Pino Daniele.

Nello specifico, in un’intervista Elodie ha rivelato di apprezzare Liberato e soprattutto ha detto: “Mi piacerebbe cantare nel vostro dialetto. Magari un giorno canterò una canzone in napoletano, chissà“.

Quali sorprese rivelerà il nuovo singolo di Elodie non è dato saperlo. In un recente post su Instagram Elodie si è limitata a scrivere: “Prossima settimana”, e c’è chi sostiene che oltre al singolo potrebbero arrivare altre novità.

Elodie e Marracash

Nel mese di aprile Marracash è stato paparazzato mentre usciva dall’abitazione milanese di Elodie, alimentando rumor su un presunto ritorno di fiamma tra lui e la ex compagna.

I due si sono lasciati dopo un’intensa relazione, la cui conclusione è stata suggellata dalla partecipazione di Elodie nell’album Noi, Loro, Gli Altri dove vediamo la giovane artista sia nella copertina del disco che nel video di Crazy Love.

Il rapper, in una recente intervista rilasciata al Corriere Della Sera, ha rivelato che la loro relazione “non è mai finita”: “Il nostro rapporto esiste ancora – ha detto Marracash – è difficile spiegarlo alla gente abituata a caselle predefinite”.

Il nuovo singolo di Elodie sarà incluso in un nuovo album? Tribale, già si sa, farà parte della colonna sonora dell’estate.

Continua a leggere su optimagazine.com