1899 di Netflix ottiene un primo teaser, rilasciato durante la seconda edizione della Geeked Week, l’evento annuale dello streamer dedicato ai fan dell’intrattenimento geek e aperto proprio da una sessione dedicata alle serie tv lunedì 6 giugno.

1899 di Netflix si presenta come un viaggio epico in cui nulla è come appare: Jantje Friese e Baran bo Odar, i creatori della pluripremiata serie tedesca Dark che ha entusiasmato pubblico e critica in tutto il mondo, hanno realizzato una nuova serie in otto episodi destinata ad essere apprezzata dagli amanti del mistero.

Le vicende 1899 di Netflix sono ambientate durante il viaggio di una nave carica di immigrati dall’Europa a New York, uno dei classici tragitti transatlantici realizzati da passeggeri, tutti di diversa provenienza e nazionalità, accomunati all’alba del nuovo secolo dalle speranze di trovare una vita migliore e un futuro più roseo all’estero. Quando si imbattono in una seconda nave alla deriva in mare aperto, scomparsa da mesi, il loro viaggio prende una piega inaspettata. Quello che troveranno a bordo trasformerà il loro passaggio verso la terra promessa in un enigma da incubo, collegando inaspettatamente ciascuna delle vite dei passeggeri attraverso una rete di segreti.

Dunque anche in 1899 di Netflix c’è da aspettarsi una stratificazione della trama che porterà ad effettuare numerosi balzi temporali e a creare un enorme mosaico di cui lo spettatore sarà chiamato a rimettere a posto i pezzi. L’ambientazione alla Lost, mista alle circostanze storiche che fanno da sfondo, preannunciano una serie mistery ma anche molto drammatica: Netflix l’ha qualificata come un horror drama. Accanto alla protagonista Emily Beecham, figurano nel cast molti volti noti al pubblico di Netflix e non solo: Aneurin Barnard (Il Cardellino), Andreas Pietschmann (già in Dark), Miguel Bernardeau (Elite), Maciej Musial (The Witcher), Anton Lesser (Il Trono di Spade), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Rosalie Craig (London Road), Clara Rosager (The Rain), Maria Erwolter (The Ritual), Yann Gael (Sakho & Mangane), Mathilde Ollivier (Overlord) e José Pimentão (Al Berto).

Ecco il teaser di 1899 di Netflix diffuso da Netflix: la serie non ha ancora una data d’uscita ufficiale ma è attesa entro l’anno.

Continua a leggere su optimagazine.com