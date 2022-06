Abbiamo finalmente buone notizie per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy Watch 4 qui in Italia, in termini di sviluppo software. Dopo aver analizzato alcune offerte particolarmente allettanti per i potenziali acquirenti, infatti, oggi è lecito concentrarsi anche sul pubblico che ha deciso già di dare fiducia al produttore coreano su un prodotto di discreto successo. Insomma, proviamo a dare continuità all’articolo pubblicato sul nostro magazine nei giorni scorsi, in modo da comprendere in quale direzione stiamo andando sul fronte aggiornamenti.

Cosa sappiamo sull’aggiornamento One UI 4.5 sul Samsung Galaxy Watch 4: prima beta disponibile

Come riporta SamMobile, più in particolare, da alcune ore a questa parte è possibile testare la prima beta dell’aggiornamento One UI 4.5 per il Samsung Galaxy Watch 4.5. Per farvela breve, One UI Watch 4.5 con la sua beta trapelata proprio in queste ore, ha il merito di introdurre la prima ondata di modifiche e aggiunte che Samsung vuole testare prima di rilasciare il nuovo software al pubblico. Uno step fondamentale per lo sviluppo software a medio termine di un prodotto che in Italia ha fatto registrare una significativa mole di vendite.

Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane dall’aggiornamento? In attesa che One UI 4.5 arrivi in versione stabile sui vari Samsung Galaxy Watch 4, è lecito attendersi la disponibilità di schermate di visualizzazione migliorate, senza dimentica un’interfaccia utente per la funzionalità dual-SIM. A questo si aggiunge anche miglioramenti alla tastiera, fino ad arrivare ad un più evoluto supporto per input vocale e alla scrittura a mano. Il registro delle modifiche per quanto riguarda One UI Watch 4.5 menziona anche l’aggiunta di opzioni più estese per l’impostazione degli allarmi.

Vedremo se ci saranno altre gradite sorprese per il Samsung Galaxy Watch tramite l’aggiornamento One UI 4.5.