Si parla molto in queste ore della possibile estensione del bonus 200 euro, al punto che in tanti si chiedono quando arriva ai precari. Una vicenda che per forza di cose tiene con il fiato sospeso un discreto numero di italiani, se pensiamo ad esempio ai tanti collaboratori scolastici il cui contratto scade a giugno. Dopo le indicazioni generiche fornite la scorsa settimana con un primo articolo in merito, dunque, oggi 6 giugno dobbiamo concentrarci sulle altre contromisure che potrebbero essere adottate dal governo per provare a dare ossigeno alle persone. A maggior ragione, dopo due anni abbondanti particolarmente complicati.

Indiscrezioni sulla presunta estensione del bonus 200 euro ai precari: quando arriva eventualmente

L’ultima proposta, non a caso, pare sia arrivata direttamente dal Movimento 5 Stelle, che intende assicurare il bonus 200 euro anche ai precari. Inizialmente previsto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, si tratta di un accredito una tantum pensato per coloro che hanno un reddito fisso. Ora, però, la musica potrebbe cambiare, fermo restando che allo stato attuale non si abbiano ancora certezze sulla possibile estensione del servizio ai lavoratori precari. Ecco perché è necessario fare molta attenzione sui rumors venuti a galla questo lunedì.

Qualcuno si chiede “quando arriva il bonus 200 euro”, nel caso in cui dovesse esserci effettivamente l’estensione di questa misura ai lavoratori precari. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, esattamente come previsto coi dipendenti e coi pensionati, l’accredito dovrebbe avvenire durante il mese di luglio. Insomma, la categoria di riferimento non dovrebbe comportare differenze sotto questo punto di vista. Va valutata la sostenibilità della misura in questione, fermo restando che ad oggi ci siano ancora un po’ di nodi da sciogliere.

Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero venire a galla altre informazioni sul bonus 200 euro e sulla sua possibile estensione.