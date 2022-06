Dopo il pareggio ottenuto al Dall’Ara di Bologna contro la Germania con il punteggio finale di 1-1, domani sera 7 giugno, l’Italia del CT Roberto Mancini scenderà di nuovo in campo davanti al proprio pubblico per affrontare l’Ungheria del Commissario Tecnico Marco Rossi. Il match, il cui calcio d’inizio è alle ore 20.45, è valido per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2022. Andiamo a vedere insieme dove seguire la diretta TV e streaming e le probabili formazioni della partita.

Già contro i tedeschi, il tecnico della Nazionale italiana ha lasciato in tribuna i senatori per dare spazio ai più giovani (che si sono già messi in mostra lasciando buone sensazioni) andando ad aprire un nuovo ciclo allo scopo di voltare pagina e cercare di superare non solo la recente disfatta nella ‘Finalissima’ contro l’Argentina (3-0), ma soprattutto la delusione per la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Domani sera gli azzurri si troveranno dinanzi gli ungheresi, tra l’altro al comando del girone per aver battuto (inaspettatamente) l’Inghilterra per 1-0 nella prima giornata di Nations League. L’attesissima sfida tra Italia ed Ungheria si disputerà presso lo stadio Dino Manuzzi di Cesena alle ore 20.45. I confronti totali tra le due compagini sono 34, di cui 16 sono le vittorie degli azzurri, 9 quelle dei magiari ed ulteriori 9 i pareggi.

Italia-Ungheria, seconda giornata in Nations League, sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro dalla Rai, precisamente sul canale Rai 1. Ricordiamo che la Rai permette di vedere la partita anche in diretta streaming gratuita grazie al servizio di Rai Play, per il quale occorrerà semplicemente collegarsi sul sito ufficiale tramite PC, smartphone o tablet oppure scaricare l’app sui dispositivi mobili.

Di seguito le probabili formazioni del match:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Cristante, Tonali; Gnonto, Scamacca, Pellegrini;

UNGHERIA (5-1-3-1): Gulacsi; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; A. Nagy; Schafer, Szoboszlai, Sallai; Ad. Szalai.

