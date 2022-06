Grazie a Michaela possiamo dare un primo sguardo a Manifest 4 attraverso il rilascio del teaser della nuova ed ultima stagione. Dopo il difficile viaggio fatto dalla serie, cancellata e poi ripescata, sembra sia arrivato il momento di veder calare il sipario sui passeggeri del volo 828 ma con tutte le risposte (almeno si spera) che il pubblico attende da tempo.

Dopo essere stato cancellato dalla NBC, Manifest tornerà per un’ultima stagione su Netflix , concludendo tutti i cliffhanger dello show e portando la storia a conclusione in un totale di 20 episodi. Non c’è ancora una data di uscita per l’ultima stagione di Manifest ma poco fa abbiamo avuto modo di dare il primo sguardo ai nuovi episodi grazie ai piccoli aggiornamenti che arrivano dall’edizione 2022 di Geeked Week e non solo.

Poco fa Netflix ha rilasciato la prima clip della stagione 4 di Manifest, offrendo ai fan uno sguardo su ciò che accadrà concentrandosi proprio su Michaela che arriva al porto indossa il suo cappello della polizia e cerca di non dare nell’occhio almeno fino a che non si trova davanti uno spettacolo raccapricciante. Ecco subito sotto il video del momento:

Il creatore della serie Jeff Rake ha sottolineato: “Il finale non cambierà affatto. Per coloro che hanno seguito questa storia tra giugno e luglio, ricorderanno che nelle prime settimane dopo la cancellazione speravo che qualcuno si facesse avanti e ci permettesse di realizzare qualcosa di modesto come un film di due ore ma adesso abbiamo avuto di meglio”.

Gli ultimi episodi saranno davvero in grado di mettere tutti i pezzi al proprio posto senza deludere i fan?