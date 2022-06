Storie di ordinaria follia ieri sera su La7 dove Massimo Giletti sviene a Non è l’Arena mandando in crisi i suoi ospiti e anche il popolo dei social. Non è la prima volta che il conduttore accusa un malore in diretta e se l’ultima è accaduto in studio, ieri sera era in diretta da Mosca. Proprio in una serata movimentata dove si è trovato a intervistare Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, Massimo Giletti sviene a Non è l’Arena mandando in crisi Myrta Merlino, presente in studio.

La giornalista e conduttrice, nonché amica di Massimo Giletti, ha subito perso il controllo gridando più volte il nome del padrone di casa e chiedendo ai presenti a Mosca di aiutarlo. In sottofondo una voce di donna pregava Giletti di entrare perché magari vittima delle temperature troppo basse all’esterno ed è proprio al coperto e seduto su di una sedia che ritroviamo il conduttore al suo ‘ritorno’.

Ecco il video del momento:

#nonelarena Massimo #Giletti in diretta da Mosca: "Ho avuto un mancamento, forse un calo di zuccheri, purtroppo capita" https://t.co/RLNkYIZzjm — La7 (@La7tv) June 5, 2022

In molti hanno fatto ironia sui social paragonando Myrta Merlino ad Alessia Marcuzzi nel famoso momento dell’Isola dei Famosi legato a Mercedesz Henger e così oggi la conduttrice, alla conduzione de L’Aria che Tira, ha subito chiarito che non c’era alcun accordo e che sicuramente l’ironia del popolo social non è bene accetta in questi momenti:

“Massimo Giletti ha avuto ieri sera un piccolo malore e mi sono molto preoccupata perché sono amica sua da una vita, anzi l’ironia sui social l’ho trovata francamente di cattivo gusto, pensare che fosse tutta una manfrina organizzata… Mi pare che la mia faccia dicesse tutto, chi vuol capire capisca”

Ecco il video del momento: