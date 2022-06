Con il racconto di Fedez su J-Ax si chiude l’intervento del rapper insieme ai colleghi Tananai e Mara Sattei a Radio Deejay. Il power trio dell’estate è stato chiamato per raccontare la gestazione de La Dolce Vita, il singolo che è già un tormentone.

L’evento del 28 giugno

Quest’anno Fedez è finito più volte al centro dell’attenzione mediatica. In primo luogo, Federico Lucia ha dovuto affrontare un intervento per venire a capo di un tumore al pancreas e non sono mancati i giorni di forte preoccupazione da parte dei fan.

L’altra grossa novità del 2022 è stata la ritrovata pace con J-Ax, con il quale è stato partner in crime diversi anni fa. I due sono rimasti in silenzio reciproco per diverso tempo, fino alle scorse settimane in cui Federico e Alessandro hanno cominciato a menzionarsi nelle storie di Instagram.

In un video, addirittura, Fedez cantava sulle note di Senza Pagare, singolo contenuto nel disco congiunto Comunisti Col Rolex (2017). I fan hanno cominciato a capire che qualcosa stesse bollendo in pentola, ma di cosa si trattava?

La pace ritrovata con J-Ax

La risposta è arrivata poco dopo: Fedez e J-Ax hanno riunito le forze e hanno organizzato insieme l’evento benefico LoveMi che si terrà il 28 giugno 2022 in Piazza Duomo, a Milano, con tanti ospiti da Ghali a Dargen D’Amico, ma anche Myss Keta e inevitabilmente gli amici Tananai e Mara Sattei.

Una consolazione per Fedez, in quanto per via della lunga convalescenza non potrà partire in tour per presentare il nuovo album Disumano. In compenso terrà un’ora di show. Com’è stato, però, ritrovare la pace con J-Ax?

“Ci siamo sentiti 3 giorni prima che mi diagnosticassero il tumore. Siamo stati 6 ore al telefono“. “Povero J-Ax”, ironizza Tananai, poi Fedez conclude: “Dovevamo sistemare alcune ferite”. Arriverà un nuovo disco?

