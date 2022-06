Il WWDC 2022 di Apple ha preso ufficialmente il via oggi 6 giugno, proprio a partire da iOS 16, la prossima major-release dell’OS mobile dell’azienda californiana. Si parte subito molto forte, mostrando la lockscreen, che subirà trasformazioni importanti, potendo adesso essere personalizzata come mai era avvenuto prima d’ora (pensate che perfino il font dell’orologio può essere cambiato come più si preferisce). Lo stile ricorda molto da vicino quello degli Apple Watch, con tanto di watchfaces e complicazioni. Verranno introdotte anche delle nuove notifiche, conosciute come ‘Live Activities‘, per restare sempre aggiornati sulle manifestazioni in diretta, sugli allenamenti o, banalmente, sul player musicale (metà widget, metà notifica).

Le ‘Full Immersion‘ faranno anch’esse parte della lockscreen, a cui è possibile associare degli sfondi e dei widget dedicati, con una perfetta integrazione con Safari, che, per esempio, sarà in grado di esibire i tab relativi all’attività professionale quando si effettua il passaggio alla modalità apposita. L’app Messaggi integrerà, con iOS 16, anche il pulsante ‘Modifica’, insieme a quello per annullare l’inoltro di un messaggio (ancora prima che la cosa venga resa possibile su WhatsApp e Twitter). La modalità ‘Dettatura‘ affiancherà alla dettatura vocale la tastiera, per poter subito passare da un input all’altro (sarà anche possibile dettare con la voce un’emoticon, facendone una piccola descrizione). Annunciata anche la funzione ‘Tap to pay‘, che permetterà di trasformare l’iPhone in un POS. Tra i nuovi partner annunciati ci saranno Shopify e Chase, oltre che alcune altre società americane. Per quanto riguarda l’app Mappe, di cui solo alcune arriveranno da subito l’Italia. La visualizzazione 3D, purtroppo, sarà messa a disposizione solo in alcuni Paesi europei, come Belgio o Francia.

La condivisione dei contenuti otterrà nuovi controlli genitoriali nella modalità ‘Famiglia‘: il processo è stato ulteriormente semplificato, ve ne accorgerete presto da soli. Apple ha anche introdotto la libreria di iCloud, iCloud Shared Photo Library, che prevede la partecipazione simultanea, fino ad un massimo di 6 utenti. Utile anche il caricamento ‘intelligente’, così come l’innesto di un nuovo tasto virtuale innestato nell’app di scatto che spedisce tutte le foto scattate all’interno di un album condiviso. Migliorerà anche la privacy con iOS 16 con l’aggiunta di ‘Safety Check‘, che garantirà una migliore protezione agli utenti con una relazione un po’ ‘burrascosa’ (si verrà a sapere chi ha le proprie password, potendole utilizzare a proprio piacimento). Apple ha provveduto anche a rinnovare l’interfaccia dell’app Casa, adesso più agevole nell’utilizzo e con la presenza di stanze e preferiti all’interno della tab primaria dell’app relativa ai device domotici (presenti anche altre categorie per l’impostazione di clima, videocamere, luci e tanto altro, anche con un nuovo wieget per la lockscreen). Ci sono delle belle novità anche per Apple CarPlay, che verrà integrato con altri veicoli e controlli, come nel caso del tachimetro. Le vetture compatibili con la nuova generazione di Apple CarPlay verranno annunciati per la fine del 2022. iOS 16 beta 1 per gli sviluppatori è disponibile da subito per gli iscritti all’Apple Developer Program su ‘developer.apple.com’, mentre la prima beta pubblica verrà messa a disposizione per i non sviluppatori dal mese prossimo. La versione stabile di iOS 16 verrà rilasciata in autunno per gli iPhone 8 e versioni successive.

Continua a leggere su optimagazine.com