Il WWDC 2022 inizierà oggi 6 giugno: si tratta di un evento che Apple dedica agli sviluppatori, anche se rappresenta comunque un’importante vetrina per capire quali sono le prospettive per il software principale della mela morsicata, ovvero iOS 16. La manifestazione può anche dare alle persone la possibilità di raccogliere suggerimenti sui prodotti destinati ad arrivare. Il debutto di un nuovo hardware non è da escludere, ma l’azienda californiana solitamente tende a riservarlo per la seconda parte dell’anno, verso la fine dell’estate.

Il WWDC 2022 di Apple, a partire dalla giornata odierna, descrivere nel dettaglio tutti gli aspetti più interessanti della prossima ammiraglia software. Ci aspettiamo di dare un’occhiata ad iOS 16, così come alle nuove versioni di macOS, iPadOS, watchOS e tvOS. Possibile vengano divulgati anche nuovi strumenti per gli sviluppatori per la creazione delle app del prossimo futuro, possibilmente con un focus dedicato alla realtà aumentata e virtuale, mentre le voci sul visore AR/VR di Apple e realityOS aumentano (forse finalmente avremo la rivelazione del tanto atteso MacBook Air 2022).

iOS 16 è la parte che più vi intriga? Fermo restando che la prima beta verrà rilasciata già in giornata per gli sviluppatori, per quella pubblica ci sarà probabilmente da aspettare tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, ed infine per la versione finale il mese di settembre (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Potete guardare la diretta streaming del WWDC 2022 di Apple direttamente dal box di YouTube sottostante, sintonizzandovi alle ore 19 in punto (orario italiano). Chi dispone di Apple TV, iPhone o iPad, potrà guardare l’evento anche tramite l’app TV di Apple. Per tutti gli altri dettagli vi invitiamo a tornare sulle nostre pagine dove potrete trovare un post dedicato con tutte le novità che il WWDC 2022 ci regalerà quest’oggi.

