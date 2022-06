Chicago P.D. 8 al via oggi, 6 giugno, su Italia1 nella settimana in cui tutti i fan stavano aspettando. L’estate della rete giovane prende ufficialmente il via con il debutto di Chicago P.D. oggi e Chicago Fire dall’8 giugno per passare insieme un’estate all’insegna dell’universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf che ci ha tenuto a ricordare: “La cosa meravigliosa di Chicago è che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni negative che fanno riflettere”.

Chicago P.D., nato come spin-off di Chicago Fire, vede come protagonisti i poliziotti del distretto 21° del Dipartimento di Polizia di Chicago e questa sera su Italia1 sbarcherà con gli episodi dell’ottava stagione in cui proseguono le indagini dell’Intelligence guidata dal sergente Hank Voight (Jason Beghe). Nel frattempo, le imprese dell’agente Atwater (LaRoyce Hawkins) saranno ostacolate dal resto del team che sembra intenzionato a coprire le spalle al detective Doyle (Mickey O’Sullivan), a seguito della denuncia per razzismo nel finale della passata stagione.

Hailey (Tracy Spiridakos) e Jaym (Jesse Lee Soffer), invece, proveranno a fare chiarezza su ciò che provano reciprocamente.

“C’è il rischio che qualcuno si faccia male” 🔥



Il Sergente Voight e la sua squadra tornano con l’ottava stagione di Chicago P.D.! Da lunedì 6 giugno, su #Italia1 e in streaming su #MediasetInfinity! 🚨 pic.twitter.com/YmiXkYkYnq — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 3, 2022

I presupposti per irretire il pubblico di Italia1 ci sono tutti ma a che ora andrà in onda ChicagoP.D.8 su Italia1 oggi? L’appuntamento è fissato alle 21.20 circa con tre episodi dal titolo Lotta contro i fantasmi, Una situazione di rischio e L’età dell’innocenza in cui Atwater è sempre più intenzionato a voler denunciare che fu l’agente Doyle ad aggredire Page e non viceversa, creando malumore tra i suoi colleghi poliziotti, come andrà a finire tra loro?

Il ritrovamento del corpo di una giovane ragazza drogata in una pozza di sangue con accanto il figlio di un ex poliziotto lanciato verso una brillante carriera politica, offre involontariamente ad Atwater la possibilità di evitare di consegnare il suo distintivo per sfuggire alle pesanti persecuzioni a cui è sottoposto da tempo da parte di Nolan.

Una bambina viene ritrovata da sola in strada, dopo aver cercato la sua famiglia Burgess scopre che è scappata dalla sua casa dove sono stati uccisi tutti i suoi familiari. Gli agenti della squadra di Voight si mettono sulle tracce dei colpevoli del triplice omicidio. Nel frattempo l’FBI propone un nuovo incarico ad Upton. Cos’altro vedremo nei nuovi episodi di Chicago P.D.8 oggi?