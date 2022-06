Approfittare della disponibilità PS5 su Amazon è proprio un terno a lotto, come nel caso pure di quella delle console Xbox. La scarsa presenza di scorte dei dispositivi costringe i potenziali acquirenti a flash sale spesso deludenti. Eppure qualcosa sta cambiando in questi giorni, con l’avvio di un test per la prenotazione di un esemplare del device tanto desiderato.

Parliamo di test Amazon e per questo motivo dobbiamo subito dire che la nuova possibilità d’acquisto sta riguardando gli Stati Uniti. Ciò significa che la stessa novità dovrebbe giungere anche da noi, anche se dopo l’opportuna sperimentazione. Si tratta, in pratica, di un’opzione presente nella pagina prodotto che consente di prenotare la propria unità. A seguito dell’invio delle richiesta, lo store Amazon risponde con una mail contente il link per l’acquisto da completare entro e non oltre le 72 ore. In pratica, si tratterebbe dunque di una vera e propria prenotazione della propria unità, utile ad evitare false attese nelle vendite spot messe a disposizione dall’e-commerce.

Gli esperti della CNN hanno testato la modalità per approfittare della disponibilità PS5 in queste ore e hanno ricevuto una mail con l’annuncio del link all’acquisto in arrivo molto presto. La natura sperimentale del metodo di acquisto è palese, proprio per la mancanza del rimando immediato alla transazione. Non c’è però nulla da ridire su una simile procedura che potrebbe finalmente garantire ai giocatori di ottenere la propria amata console dopo mesi e mesi di attesa.

Come già detto, il nuovo sistema di prenotazione di disponibilità PS5 si applica anche alla Xbox e potenzialmente anche altri prodotti con un numero molto scarso di unità. Aspettiamo solo di avere conferma della stessa interessante opzione di vendita in arrivo in Italia, magari anche con qualche indicazione sui tempi necessari.

