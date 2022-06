Gli smartphone top di gamma di casa Xiaomi fanno gola a tutti: due in particolare, gli Xiaomi Mix 2 Fold e 12S, stanno per essere annunciati, vista anche la recente certificazione ricevuta, la 3C (che, però, non aggiunge molto dal punto di vista tecnico a quanto già si sapeva). I codici modello dei due device corrispondono a 22061218C e 2206123SC; entrambi saranno provvisti della ricarica rapida a 67W con compatibilità con il caricatore MDY-12-EF. Lo Xiaomi 12S potrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di con processo produttivo realizzato da TSMC, con schermo OLED da 120Hz e fotocamera principale da 50MP (realizzata in collaborazione con Leica).

Lo Xiaomi Mix 2 Fold, invece, dovrebbe equipaggiarsi con il processore Snapdragon 8 Gen. 1 (non si sa se standard o Plus), con miglioramenti importanti per quanto riguarda la cerniera. Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo potrebbe addirittura essere in grado di piegarsi in un senso e nell’altro, ricordando un po’ lo stile tipico del Huawei Mate X o del Galaxy Z Fold (cosa che andrà comunque appurata e che ai più non sembrerà più di tanto plausibile). Il pieghevole dovrebbe anche integrare uno schermo con frequenza di refresh rate a 120Hz, variabile per via della tecnologia LTPO. Possibile anche l’innesto di uno schermo secondario più grande, in formato di 21:9 e con un rapporto screen-to-body più elevato.

Vorremmo potervi dire di più, ma per adesso è veramente tutto per quanto riguarda la coppia composta dai prossimi top di gamma Xiaomi Mix 2 Fold e 12S, che potrebbero entrambi essere presentati nel giro di poche settimane, per la gioia di tutti gli appassionati dall’OEM cinese. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

