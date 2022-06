iOS 16 verrà presentato ufficialmente domani 6 giugno durante il WWDC 2022. Si tratta di una major-release molto attesa, da cui ci si aspetta tanto, come accade di solito nel passaggio da un grande aggiornamento ad un altro. Nel primo giorno d’apertura dell’evento dedicato agli sviluppatori dovrebbe avere luogo proprio il rilascio della prima beta destinata ai developer, cui seguirà poi la Public Beta destinata a tutti gli altri utenti desiderosi di provare le nuove funzioni che l’aggiornamento proporrà.

La release in questione dovrebbe essere rilasciata tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Per quanto riguarda la versione stabile, invece, bisognerà attendere il mese di settembre, quando iOS 16 arriverà per tutti i dispositivi compatibili. In tal proposito, vi lasciamo a seguire alla lista degli iPhone che molto probabilmente riceveranno questa prossima major-release: iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max, iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max, iPhone SE di seconda e terza generazione, iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, iPhone XS, XS Max, XR, X, iPhone 8, iPhone 7 Plus. Molto probabilmente resteranno tagliati fuori i vari iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 7 e iPhone SE di prima generazione.

Inutile dirvi che la prima beta di iOS 16 potrebbe offrire un’esperienza utente davvero terrificante quanto a bug e prestazioni. Si tratta di una build incompiuta, pertanto da evitare. Chi proprio non riesce a resistere, può procedere con un dispositivo secondario. Chi intende scaricare iOS 16 beta dovrà iscriversi al Programma per Sviluppatori di Apple, che ha un costo annuale di 99 dollari, che è l’unico modo per testare iOS 16 fin dal primo giorno, che ricordiamo dovrebbe essere domani 6 giugno per quanto concerne la beta 1.

