Ci sono problemi WindTre di rete in questa domenica 5 giugno. I clienti dell’operatore unificato lamentano malfunzionamenti nella connessione internet dal loro dispositivo mobile dalle prime ore di giornata. L’anomalia non può essere sottovalutata, analizzando le difficoltà riscontrate al momento e le modalità per ottenere la giusta assistenza.

Mentre per il servizio di voce non si manifestano particolari anomalie, è per la fruizione della rete che si manifestano quest’oggi i problemi WindTre maggiori. In particolar modo, accade che la navigazione sia completamente inibita al tentativo di aprire un browser o usare un’app social o altro servizio online: nella migliore delle ipotesi, qualcuno riesce pure ad eseguire le operazioni ma con rallentamenti vistosi o anche blocchi improvvisi.

Il servizio Downdetector sottolinea, al momento di questa pubblicazione alle 9:15 di oggi 5 giugno, un cospicuo numero di segnalazioni di problemi WindTre, nell’ordine di qualche centinaio. Da parte dell’operatore non sono giunte comunicazioni relative alle anomalie odierne. Non è possibile stabilire dunque da cosa questa dipendano e soprattutto quali potrebbero essere gli eventuali tempi di ripristino della normalità del sevizio.

Come è possibile ottenere assistenza oggi e sempre per i problemi WindTre? Il numero al quale fare riferimento resta il 159, per parlare con un operatore dall’Italia in qualsiasi momento per una richiesta di supporto. Per contattare lo stesso servizio clienti dall’estero, è possibile utilizzare gratuitamente il +393205000200. Allo stesso tempo, nel caso si riesca ad accedere in qualche modo all’app o al sito ufficiale dell’operatore (magari via hotspot Wi-Fi), è possibile anche usufruire dell’assistente digitale Will per il giusto supporto via chat e magari chiedere poi di parlare con un operatore disponibile al momento. In ogni caso, si spera in un veloce rientro nella normalità del servizio, con qualche intervento tecnico repentino da parte del personale del vettore.

