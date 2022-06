Se siete in cerca di un nuovissimo smartwatch, ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, non fatevi scappare l’interessante Samsung Galaxy Watch 4 (con cassa da 44mm), disponibile su Amazon ad un’incredibile sconto pari al 38%. Il dispositivo, infatti, è venduto e spedito dall’e-commerce al prezzo di soli 185,99 euro (invece di 299 euro di listino), nel colore verde e versione italiana. Vi è, inoltre, la possibilità di acquistarlo risparmiando con un usato ed in buone condizioni al prezzo di 161,12 euro. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche di questo fantastico orologio smart del colosso sudcoreano.

Il Samsung Galaxy Watch4 presenta un display Super AMOLED da 1,4 pollici, con due pulsanti fisici posti sul lato della cassa e la ghiera rotante. Il wearable è un perfetto alleato per chi ama fare sport. L’orologio, infatti, conta i passi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante la pratica sportiva, oltre a rilevare l’attività fisica per tracciare la vostra routine ed a supportare oltre 90 esercizi. Il Samsung Galaxy Watch4 monitora i progressi di fitness compiuti e misura comodamente la composizione corporea. È anche in grado di scoprire la vostra percentuale di grasso, le caratteristiche del muscolo scheletrico, lo stato di idratazione e tanti altri parametri per raggiungere i vostri obiettivi di allenamento. Grazie al Samsung BioActive Sensor, il device riesce a misurare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna in tempo reale. Inoltre, l’elettrocardiogramma (ECG) rileva eventuali anomalie nel battito e nel ritmo.

Lo Sleep Tracker del Samsung Galaxy Watch4 rileva e analizza il vostro sonno in modo olistico. Ulteriori opzioni di misurazione avanzate esaminano i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) ed il vostro russare. Quanto all’autonomia, il dispositivo integra una batteria da 361mAh. L’orologio Bluetooth è anche dotato di tecnologia Wear OS powered by Samsung, che vi consente di accedere facilmente a tutte le vostre app preferite. Insomma, si tratta di un perfetto orologio sportivo che, soprattutto al prezzo di 185,99 euro, non va assolutamente fatto scappare.

