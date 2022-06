Mina Settembre torna in replica anche oggi, 5 giugno, su Rai1 dopo il successo della scorsa settimana. Nonostante si tratti di repliche in un inizio di giugno che strizza l’occhio all’estate, Serena Rossi ha portato a casa un ottimo risultato domenica scorsa e lo stesso farà oggi con un nuovo scontro al vertice con Mimmo e non solo.

Ad andare in onda nel prime time di oggi di Rai1 saranno gli episodi dal titolo Il pappice e la noce e Ansia da prestazione in cui vedremo Mina di nuovo al centro di un triangolo amoroso con Claudio e Mimmo. La bella protagonista è ancora molto arrabbiata con Claudio ma questo non le vieta di attaccare Susy quando lei parla del marito, del quale sicuramente non merita le attenzioni.

Dall’altro lato c’è Mimmo che ormai si è fatto avanti ma che rimane colpito dal fare di Mina tanto da far presente di non capire più bene la situazione che stanno vivendo. Il primo episodio di Mina Settembre in onda questa sera si conclude con la protagonista pronta a chiarire con Mimmo almeno fino a quando alcune foto non la spingono a lasciare tutto e scappare via, il ginecologo ha mentito fino ad adesso?

Ecco il promo degli episodi in onda oggi:

Nel secondo episodio della serata, il quarto della prima stagione, Domenico proverà a contattare la misteriosa donna, Piera, per provare a Mina di essere libero in realtà, ma senza molto successo. Intanto, Olga confessa di essere al corrente del tradimento del marito e che messo davanti ad un bivio ha scelto di lasciare la sua amante e rimanere con lei. Dal canto suo, però, la donna non ha mai voluto indagare sulla sua identità. Farà lo stesso anche Mina tornando così dal marito?

Mina Settembre tornerà poi la prossima settimana con due nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare del triangolo amoroso al centro della serie e anche dei casi di cui Mina si occuperà volta per volta.