Il romanzo di Ermal Meta diventa una fiction. Dallo scorso 19 maggio è disponibile in libreria e negli store digitali il primo libro di Ermal Meta, un romanzo che racconta la storia di un bambino che vive con suo nonno, lontano dalla guerra. Si intitola Domani E Per Sempre.

L’artista lo presenta a Domenica In, nel corso dell’ultima puntata della stagione, in onda il 5 giugno. Mara Venier chiude così l’edizione 2022 del programma Rai ma tornerà il prossimo anno.

Per il gran finale, ha accolto in studio anche Ermal Meta. Il cantante ha duettato con Fabrizio Moro e presentato il suo libro, entusiasmo di poter comunicare anche una importante novità: la vita di Domani E Per Sempre non si fermerà alle pagine scritte ma proseguirà.

La storia nel romanzo di Ermal Meta diventa una fiction sulla quale al momento nulla è dato sapere. Ma sappiamo che ci sarà.

In Domani E Per Sempre, Ermal Meta scrive del popolo albanese, il suo. Racconta “una storia che non conosce nessuno: quella del popolo albanese, che dal 1945 al 1990 è stato vittima di un regime dittatoriale”. In quel momento non si poteva pensare neanche al futuro. “Non si poteva sognare un futuro libero, ma bisognava chiedere il permesso. Ho voluto raccontare questa storia per svelare le emozioni che si possono vivere”, aggiunge l’artista.

“Rappresenta gli ultimi due anni della mia vita o forse gli ultimi quaranta. Non vedo l’ora di condividerlo con voi. Chissà cosa ne penserete, chissà se vi piacerà. Io ci ho messo tutto quello che avevo dentro e quello che non avevo, l’ho preso in prestito dal futuro. Grazie sin da ora a chi lo leggerà, a chi lo farà suo, a chi lo amerà così come l’ho amato io sin dalle sue prime parole”, aveva spiegato ai tempi della pubblicazione, ringraziando tutti coloro che lo avrebbero acquistato. E sono in tantissimi coloro che lo leggono e partecipano alle tappe del suo instore tour promozionale.