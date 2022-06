L’ufficialità del nuovo Amazfit Bip 3 è appena arrivata, almeno per quanto riguarda la divisione brasiliana di Amazon. Non ci sono stati annunci ufficiali, anche se la maggior parte delle specifiche tecniche è possibile ricavarle dalle immagini che accompagnano il prodotto (Amazon non ha dettagliato molto).

Nel complesso, possiamo farci un’idea del tipo di smartwatch che è il nuovo Amazfit Bip 3, che include uno schermo TFT-LCD da 1.69 pollici, 237 pixel per pollice, vetro protettivo curvo 2.5D e più di 50 quadranti inclusi. L’orologio è in grado di monitorare fino a 60 attività diverse (compreso il nuoto), di verificare i livelli di stress, la qualità del sonno e di gestire il ciclo mestruale. Tra i sensori disponibili troviamo quello per la frequenza cardiaca, quello per controllare la saturazione di ossigeno nel sangue, GPS con GLONASS ed un grado di resistenza all’acqua fino a 50 metri. La batteria ha una capacità di 280mAh (con un’autonomia massima dichiarata di 2 settimane).

ARTICOLI CORRELATI

Il nuovo Amazfit Bip 3 verrà reso disponibile nelle colorazioni nera, rosa e blu (quelle più tradizionali, che sposano pressoché i gusti generali). Il prezzo, convertito rispetto alla moneta brasiliana, è di 54 euro, anche se certamente, qualora il prodotto arrivasse dalle nostre parti, costerebbe di più per via della tassazione locale. Eravamo praticamente convinti che il produttore cinese desse maggiore spazio al lancio di questo prodotto, che è sempre stato uno dei suoi cavalli di battaglia per quanto riguarda il segmento smartphone. Evidentemente sarà stato un errore, o magari l’OEM ha deciso di sorprendere tutti alzando il sipario sull’orologio quando nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com