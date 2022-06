A Milano è il giorno di un concerto importante per la musica internazionale, che potrebbe porre fine alla carriera dell’artista: Elton John a San Siro si esibirà stasera, sabato 4 giugno. Lo spettacolo potrebbe chiudere la sua splendida carriera, o forse no.

Intanto, tanta è l’attesa dei fan che dalle prime ore del mattino attendono di accedere allo Stadio San Siro di Milano per assistere allo spettacolo dell’artista.

Tante le canzoni in scaletta, che spaziano tra le emozionanti hit della sua carriera. Il tour d’addio alle scene passa anche per l’Italia ed è uno solo il concerto in programma.

La scaletta di Elton John a San Siro potrebbe subire qualche variazione, intanto ecco quella elaborata sulla base dei precedenti appuntamenti della stessa tournée.

Biglietti per Elton John a San Siro

Inutile ribadirlo: i biglietti per il concerto di Elton John a San Siro hanno fatto registrare il tutto esaurito in pochi minuti. Il concerto è SOLD OUT e non è più possibile acquistare ticket per accedere allo Stadio Meazza stasera. L’unica possibilità è quella di affidarsi a Fan Sale, la piattaforma che consente la compravendita, legale, di biglietti tra fan.

Mezzi di trasporto per Elton John a San Siro

Lo Stadio San Siro di Milano è raggiungibile agevolmente con la linea lilla della metropolitana (M5). San Siro Stadio è il capolinea.Lo stadio è raggiungibile, in alternativa, con i mezzi di superficie: autobus/tram in direzione San Siro delle linee 49 (da piazza Tirana, fermata di via Harar) e 16 (da piazza Fontana, fermata al capolinea di piazzale Axum).

La scaletta di Elton John a San Siro