La cerniera del Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà meno ingombrante, ma la piegatura comunque avverrà senza intoppi. Stando a quanto riportato da Ice universe, si noterà certamente meno rispetto a quanto accada adesso con il Galaxy Z Flip 3. Non è la prima volta che assistiamo al proliferare di simili voci: il colosso di Seul pare proprio si stia concentrando su questo aspetto in particolare. Speriamo che il Samsung Galaxy Z Flip 4 risulti anche più leggero e che tra le due metà di display la distanza sia minore quando il dispositivo è chiuso.

La piega meno visibile può dipendere proprio dall’evoluzione della cerniera, a cui il produttore asiatico pare aver lavorato molto. Il Samsung Galaxy Z Flip 4 includerà uno schermo interno SuperAMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, mentre quello esterno corrisponderà ad un SuperAMOLED da 2.1 pollici. Il telefono sarà spinto dal processore Snapragon 8+ Gen 1 a 4nm, con 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno (non espandibile tramite microSD).

https://mobile.twitter.com/UniverseIce/status/1532664009409036290

La batteria avrà una capacità di 3700mAh, con supporto alla ricarica via cavo a 25W e wireless a 10W. La fotocamera posteriore ha sensori da 12 + 12MP (quella frontale da 10MP). Il Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà equipaggiato con Android 12 con One UI 4. Sarebbe veramente un sogno se il prodotto presentasse una cerniera più sottile e quindi una piega meno evidente, visto che finora l’aspetto che di più ha infastidito i consumatori è stato questo (tanti utenti avranno perfino evitato di puntare sul device per tale motivo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

