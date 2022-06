Roberto Brunetti ‘Er Patata’ è morto. Un altro duro colpo per la televisione e il cinema italiano visto che l’attore di Romanzo Criminale, e non solo, si è spento a 55 anni nella sua casa romana vicino a piazza Bologna. Il suo corpo è stato trovato in casa nella tarda serata di venerdì dopo che alcuni amici e la sua compagna avevano dato l’allarme per via del suo lungo silenzio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma già al loro arrivo sembra che per l’attore non ci fosse più niente da fare. Ancora non si conoscono le cause della morte dell’attore Roberto Brunetti ma, alla luce del fatto che l’appartamento è stato trovato in ordine e sul corpo non ci sarebbero evidenti segni di violenza, potrebbe essersi trattato di un malore fulminante. Sarà l’autopsia stabilire con certezza le cause del decesso.

In passato l’attore è stato ai domiciliari perché arrestato mentre acquistava della droga, nella perquisizione successiva nel suo appartamento, i militari trovarono hashish e marijuana.

Ormai da dieci anni Roberto Brunetti, detto Er Patata, non lavorava come attore e aveva ripiegato sul lavoro di pescivendolo. Spesso è stato in tv a raccontare la sua vita cambiata, dalle stelle alle stalle, ma in passato lo abbiamo visto in alcune commedie di grande successo a fine anni novanta, come Fuochi d’artificio, Paparazzi, e in pellicole più impegnate come Fatti della Banda della Magliana e Romanzo Criminale.

I suoi ultimi lavori risalgono al 2012, anno in cui prese parte a Il Rosso e il Blu e Baci Salati.

