Oggi 4 giugno c’è la possibilità di ammirare l’iPhone 14 Pro Max in video, in quello che potrebbe essere il suo aspetto definito per quanto riguarda il fronte del dispositivo Apple. Il ben noto leaker Ice Universe ha appena condiviso su Twitter l’immagine del pannello di vetro protettivo del successore dell’iPhone 13 e grazie a questo contributo, otteniamo almeno un paio di conferme rispetto a quanto vociferato nelle ultime settimane.

Siamo al cospetto del modello di iPhone 14 più accessoriato di tutti, il vero top di gamma assoluto atteso per questo 2022. La cosa che balza prepotentemente all’occhio è la presenza di un notch davvero particolare, diviso in due parti con un foro allungato e stretto e l’altro circolare. A guardar bene e come più volte ribadito nel corso degli ultimi tempi, Apple ha progettato la componente in questo modo per farla assomigliare ad una lettera “i” in corsivo, distesa in orizzontale. Il chiaro riferimento è alla prima lettera della parola iPhone: un simile design sarebbe solo prerogativa dei modelli Pro e Pro Max ma non di quelli standard che manterrebbero invece il notch unico del tutto simile a quello dell’iPhone 13.

Guardando il video con protagonista il quasi certo design degli iPhone 14 Pro Max condiviso da Ice Universe balzano anche alla nostra attenzione le cornici della cover frontale davvero minime. Della nuova soluzione di design ne beneficeranno di certo i possessori degli smartphone Apple perché avranno un’esperienza di visione dei contenuti ottima.

Quanto condiviso oggi da Ice Universe resta un’indiscrezione ufficiosa ma l’autorevolezza dell’informatore ci fa credere che quanto vedremo poi a settembre non sarà particolarmente dissimile. La finestra di lancio dei successori degli iPhone 13 sarà sempre quella di inizio settembre con avvio della commercializzazione qualche settimana dopo.

