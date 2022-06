Mediaset tenta ancora la sua opera di pulizia e alza l’asticella mandando in onda, forse un po’ troppo fuori tempo massimo, una prima visione assoluta molto attesa: L’Ora Inchiostro contro Piombo. La rivalsa degli eroi ‘comuni’ continua proprio con il volto di Claudio Santamaria che nella serie presterà il suo volto ad Antonio Nicastro, un giornalista ispirato alla figura di Vittorio Nisticò, storico direttore del quotidiano “L’Ora” di Palermo.

Al centro della storia c’è proprio il noto giornale che, nella Sicilia del 1958, pubblica per primo la parola mafia, anche in prima pagina e alzando il velo sulla situazione con un’inchiesta rivoluzionaria che ne ha spiegato i meccanismi e anche i segreti. La storia si apre con un giallo ovvero la scomparsa di un sindacalista a Corleone. Quando un giovane cronista porta la notizia a Nicastro, lui intuisce subito che sotto c’è qualcosa di grosso e prenderà in mano la sua inchiesta contro la mafia.

Ecco il promo della serie con Claudio Santamaria:

#LOra – Inchiostro contro piombo, la storia di un giornale, che a Palermo, negli anni a cavallo tra il secondo dopoguerra e il boom economico, è stato il primo quotidiano a scrivere la parole "mafia"🖊️📰

Da mercoledì 8 giugno in prima serata su #Canale5.



Nato per iniziativa della Famiglia Florio, L’Ora fu attivo dal 1900 al 1992 focalizzando spesso articoli e inchieste sulla mafia feroce tanto da far finire nel mirino alcuni collaboratori come Cosimo Cristina, Mauro De Mauro e Giovanni Spampinato, uccisi per mano di cosa nostra. Tra le firme più note della testata anche Letizia Battaglia (nei giorni scorsi celebrata dalla Rai con un film tv in due puntate), Aldo Biscardi, Renato Guttuso, Filippo Tommaso Marinetti, Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo, Leonardo Sciascia, Giuseppe Sottile e Giovanni Verga.

Nel cast di Oro Inchiostro contro Piombo ci saranno Claudio Santamaria, Silvia D’Amico e Maurizio Lombardi. La serie andrà in onda per cinque serate su Canale5 da mercoledì 8 giugno in prima serata,