La vittoria dell’Ucraina all’Eurovision 2022 potrebbe continuare con un concerto della Kalush Orchestra a Milano. Non una vera e propria tournée artistica, ma un chiaro messaggio di pace che arriva da Kiev.

Il nome della band di Stefania non è ancora confermato, ma si tratta di un’ovvietà: Kiev, con la benedizione di Zelensky, vuole sensibilizzare i Paesi membri affinché favoriscano l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea.

Quest’anno l’Ucraina ha vinto l’Eurovision Song Contest e il trend sulla Kalush Orchestra e sull’intero Paese è sempre costante. Uno strascico che Kiev vuole sfruttare portando la musica degli autoctoni in giro per l’Europa, rigorosamente in lingua ucraina.

Tra i Paesi che ospiteranno questo tour europeo dell’Ucraina c’è anche l’Italia, con la città di Milano come palcoscenico ideale. L’evento si terrà il 21 giugno 2022 e il sindaco Beppe Sala sta ancora decidendo sulla location, anche se il nome più quotato è quello Piazza Città Della Lombardia seppur si stia pensando a un evento indoor.

Sul cast della sera è ancora tutto da dimostrare, ma la data scelta precede di appena 2 giorni il Consiglio Europeo che si terrà il 23 e il 24 giugno 2022.

Nello stesso giorno dell’evento, il 21 giugno, si terrà una discussione parlamentare sulla posizione dell’Italia di Mario Draghi nei confronti dei negoziati di pace, argomento che divide la politica specialmente per l’opposizione del Movimento 5 Stelle sull’invio delle armi in Ucraina.

La possibilità di un concerto della Kalush Orchestra a Milano – la band non è ancora confermata, ricordiamo – fa parte di un contesto itinerante con tanti artisti ucraini uniti sotto un unico slogan: “Vogliamo essere europei”. Maggiori informazioni arriveranno nei prossimi giorni una volta scelta la location e stabilita l’headline dell’evento.

L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, ricordiamo, è un argomento divisivo con molti leader europei che sconsigliano la scelta per evitare di inasprire le tensioni con la Russia di Vladimir Putin.

