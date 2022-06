“Only one Earth – Una Terra soltanto” è il titolo scelto per la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2022, che si celebra il 5 giugno. L’appuntamento, promosso dall’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, mira a sensibilizzare sulla tutela del nostro Pianeta. Un messaggio a società civile e istituzioni affinché ciascuno si assuma le proprie responsabilità in vista di un cambiamento necessario per risolvere l’emergenza ambientale della Terra, che ha implicazioni anche economiche e finanziarie notevoli.



Come scrivono gli organizzatori della Giornata Mondiale dell’Ambiente, “Nell’universo ci sono miliardi di galassie, nella nostra galassia ci sono miliardi di pianeti, ma c’è solamente una Terra. Prendiamocene cura”.



E’ la Svezia ad ospitare la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che è, mai come quest’anno, ricca di significato. Nel 2022 infatti la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano compie 50 anni. Fu proprio a Stoccolma che nel 1972 si firmò un fondamentale accordo internazionale sul tema dell’ambiente.



In tutto il mondo saranno organizzati eventi e iniziative volte a lanciare un messaggio chiaro, auspicando un cambiamento. Anche in Italia, istituzioni, organizzazioni, enti locali, in varie città, daranno vita a momenti dedicati ad alcuni dei temi più sensibili per un’inversione di rotta che appare quanto mai inevitabile: emergenza idrica, riduzione del consumo di plastica, cambiamento climatico.