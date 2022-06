Ad alcuni italiani non funziona l’app Unicredit in questo sabato 4 giugno. Lo strumento di home banking tanto versatile quanto immediato mostra dei malfunzionamenti in queste ore ma, a dire la verità, anche dalla serata di ieri sera. Per questo motivo, è il caso di approfondire la tipologia di problemi riscontrati così come quali siano i canali assistenza a portata di mano per i clienti della banca.

Visto che non funziona l’app Unicredit ad alcuni clienti a partire dalla fase di login con il proprio account, sono inibite tante operazione di home banking appunto. In particolar modo, nonostante più tentativi di accesso, non risulta possibile accedere al conto come effettuare anche banali operazioni di ricarica, di pagamento o di invio denaro. Il servizio Downdetector segnala già una decina di testimonianze di anomalie per lo specifico servizio e non è dato sapere (per il momento) come si evolverà la specifica situazione.

Dati per certi i problemi odierni, vanno specificate anche le modalità per ottenere assistenza se non funziona l’app Unicredit come oggi appunto. Il servizio clienti della banca risponde al numero verde 800.57.57.57 se si chiama dall’Italia. Al contrario, nel caso si necessiti di supporto dall’estero il numero sarà un altro ma naturalmente dedicato ossia il +39.02.33.40.89.73. A parte il contatto telefonico, si potrebbe chiedere aiuto agli esperti anche via sito internet della banca, attraverso la chat dedicata ai clienti. Quest’ultima, per la cronaca, è presente anche all’interno dell’applicazione ma mostra anch’essa delle anomalie in queste ore.

Da parte dell’istituto bancario di riferimento non sono giunti dei riscontri sul perché non funziona l’app Unicredit in queste ore. A chi non funziona l’utile e prezioso strumento in queste ore, è stato consigliato di contattare il supporto dedicato con i canali assistenza già menzionati.

Continua a leggere su optimagazine.com