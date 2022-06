L’attesa è finita e da questa sera, al venerdì, ci terrà compagnia un triplo episodio di New Amsterdam 4 ogni settimana. Helen e Max torneranno dopo il loro lungo bacio e solo questa sera, a partire dalle 21.30, scopriremo cosa è successo subito dopo quello slancio del nostro amato direttore sanitario, i due avranno modo di stare insieme oppure no?

Chi segue il medical drama americano sa bene che sono tanti gli ingredienti che lo rendono interessanti e che tutti torneranno ad essere presenti in questa quarta ed intensa stagione a partire da oggi, 3 giugno, nel prime time di Canale5. Ad andare in onda saranno i primi tre episodi dal titolo “Anima e corpo”, “Noi due insieme” e “Come sempre è stato” in cui Max è pronto a buttarsi anima e corpo nella relazione con Helen, ma lei frena il suo entusiasmo comunicandogli la decisione di tornare per sempre a Londra per essere il direttore sanitario nella clinica che ha in cura sua madre.

Intanto una serie di incendi dolosi distrugge vari settori del New Amsterdam, tutti spazi fino a poco prima impiegati come reparti covid e a quel punto tocca a Iggy interpellare una sua ex paziente, piromane, attualmente ospite del reparto detenuti. Alla fine del primo episodio, Max prende la sua drastica decisione ovvero raggiungere Helen a Londra e dire addio al suo ospedale.

La notizia della partenza di Max e Sharpe sconcerta e addolora i suoi amici e colleghi e, in particolare, Bloom, Iggy e Reynolds si sentono un po’ traditi, sebbene siano anche felici per la loro storia d’amore Nel frattempo Max partecipa come giudice a un concorso scientifico sponsorizzato dalla NovaCo, una potente casa farmaceutica, e ha occasione di conoscere Imani, una giovane immigrata che ha concepito un’idea molto innovativa per migliorare la sanità nei paesi poveri del Terzo Mondo.

Intanto al New Amsterdam arriva un nuovo Direttore Sanitario, una donna che, con disappunto di Max, si rivela essere una sua vecchia conoscenza, come finirà adesso?