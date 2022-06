La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei ci fa capire che il trio inedito non vuole prendersi troppo sul serio. Per questo i 3 dispensatori del candidato tormentone estivo mettono insieme più elementi per creare un pezzo fresco, tutto da ballare.

Il risultato è un twist nel contenitore sonoro contemporaneo, non senza citazioni eccellenti. Le primissime note di chitarra che aprono il brano sono un chiaro omaggio al riff iniziale di Ma Che Freddo Fa di Nada, mentre la linea vocale del ritornello cantato da Mara Sattei, per i più attenti, sembra riprendere quella frase con la quale molti di noi sono cresciuti: “Oh, please, stand by me. Diana”, dalla super hit Diana di Paul Anka.

L’intento, del resto, era proprio riproporre le atmosfere degli anni d’oro dell’Italia, quando nelle spiagge risuonavano i tormentoni di Edoardo Vianello, Mina, Peppino Di Capri e tanti altri artisti della scena pop italiana che ancora oggi fanno scuola. A questo ci ha pensato d.whale, che ha prodotto il brano.

L’anno scorso Fedez, ricordiamo, ha partecipato a un altro power trio di successo. Del singolo Mille con Achille Lauro e Orietta Berti si sentono ancora gli effetti, e La Dolce Vita suona quasi come un continuum tra l’estate 2021 e 2022.

Il tema trattato in questo nuovo singolo è, ovviamente l’amore. Nel testo il protagonista scrive alla sua amata una dichiarazione tra il poetico – “La vita senza amore dimmi tu che vita è” – e l’autoironico – “So che non hai visto le Hawaii, dirotteremo Ryanair e se ci beccano stica” – il tutto tra batterie incisive e parole tagliate a metà secondo la tendenza di questi tempi.

Con La Dolce Vita di Fedez ritroviamo una collaborazione tra il rapper e Tananai come è già successo in Disumano per il brano Le Madri Degli Altri.

