L’aggiornamento di giugno per i Samsung Galaxy S22 è servito in queste ore. L’update comincia ad essere distribuito in Europa in queste ore, proprio in riferimento al modello in dotazione per gli italiani. Iniziano dunque a trapelare le prime informazioni riferite all’update, di seguito condivise con i nostri lettori.

Già il 31 maggio, a dire la verità, abbiamo assistito all’aggiornamento di giugno per i Samsung Galaxy S21. L’update per i top di gamma dell’anno corrente, si fa per dire, è arrivato con un po’ di ritardo ma sempre con estrema puntualità dagli sviluppatori per la serie di smartphone pilota. Nulla da reclamare insomma per le patch mensili assicurate sempre nella primissima parte di ogni mese, senza alcuna eccezione, per le ammiraglie di turno e non solo.

In riferimento all’aggiornamento di giugno del Samsung Galaxy S22 possiamo dire che quello pensato per la variante con Exynos 2200 commercializzata in Italia è siglata come S90xBXXU2AVEH. Il pacchetto include la correzione di qualche dozzina di vulnerabilità scovate tra il sistema operativo Android e l’interfaccia One UI. Non conosciamo il livello di criticità delle minacce ma non c’è dubbio che il fix sia fondamentale per mantenere sicuro il proprio dispositivo. Allo stesso tempo, è anche vero che l’ultima fatica software degli sviluppatori concorre a migliorare le performance del telefono, a varie ottimizzazioni e qualche fix di bug.

L’aggiornamento appena riportato ha fatto la sua prima comparsa in Germania. Nelle prossime ore, al massimo qualche giorno, dovrebbe iungere anche entro i nostri confini. In qualsiasi momento, i possessori italiani dei Galaxy S22 potranno verificare la presenza o meno del firmware dalle impostazioni del loro telefono.

