A Firenze è il giorno di Vasco Rossi, stasera atteso in concerto alla Visarono Arena. SOLD OUT i biglietti per lo spettacolo di oggi, venerdì 3 giugno, data che recupera gli eventi precedentemente comunicati e cancellati causa Covid.

Tutti i biglietti precedentemente acquistati per lo show inizialmente previsto il 10 giugno 2020, poi riprogrammato al 18 giugno 2021, restano validi per l’appuntamento del 3 giugno 2022.

Gli orari del concerto di Vasco a Firenze 2022

12:00 Apertura porte

15:00 Apertura box office (situato presso P.le delle Cascine)

18:30 Inizio concerto supporto

21:00 Inizio concerto Vasco Rossi

Gli ingressi

Per entrare alla Visarno Arena sono previsti sei diversi accessi, sul biglietto è riportato l’ingresso dedicato:

Viale degli Olmi : ingresso Rosso, ingresso Giallo, ingresso Argento

: ingresso Rosso, ingresso Giallo, ingresso Argento Piazza Puccini : ingresso Arancio

: ingresso Arancio Piazzale delle Cascine: ingresso Blu, ingresso Verde

Parcheggi per la Visarono Arena

Se si raggiunge la Visarono Arena in auto, due alternative: uscire al Casello di autostradale di Firenze Nord e parcheggiare in uno dei parcheggi scambiatori dislocati lungo la linea tranviaria [Guidoni, Palazzo di Giustizia– Novoli e il parcheggio Quick di Via Ragghianti (sotto il Centro commerciale Coop/Virgin/The Space)]. Proseguire con la Linea 2 del Tram fino alla fermata SAN DONATO (UNIVERSITA’) e da qui, in pochi minuti a piedi, raggiungere la Visarno Arena.

Oppure: rimanere sull’Autostrada A1 e parcheggiare nello scambiatore VILLA COSTANZA – vi si accede direttamente senza uscire, sia da nord che da sud – posto tra i caselli di Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Proseguire con la Linea 1 del Tram fino a CASCINE (CARLO MONNI) posta in prossimità della Visarno Arena. Qualora il Parcheggio di Villa Costanza fosse completo, in alternativa, si consiglia di uscire al Casello Autostradale Firenze Scandicci e parcheggiare in uno dei parcheggi scambiatori dislocati lungo la linea tranviaria: Via delle Sette Regole (Scandicci), nei pressi del Centro Commerciale Coop di Ponte a Greve (area di parcheggio interna e Via Stradone dell’Ospedale), proseguire con la Linea 1 del Tram fino a CASCINE (CARLO MONNI) posta in prossimità della Visarno Arena.

Il parcheggio riservato a persone con disabilità è situato nei pressi del Box Office, in Piazzale delle Cascine.

Come raggiungere la Visarono Arena – mezzi pubblici

BUS

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere la linea Ataf 17c in direzione Cascine e scendere alla fermata “Cascine”. Tempo medio di percorrenza 15 minuti. In occasione dei concerti, tutti i servizi pubblici di trasporto saranno potenziati.

TRAMVIA

Se si è in possesso di biglietto con l’ingresso Blu, Arancio, Verde o la necessità di recarsi al Box Office: prendere la Linea 2 della tramvia, scendere alla fermata SAN DONATO (UNIVERSITÀ) e da qui, in pochi minuti a piedi, raggiungere la Visarno Arena seguendo il percorso segnalato sul posto: Via di Novoli, Via Paganini, Via Baracca, Via Leoncavallo, passerella pedonale, Via Tartini, Via delle Cascine.

Se invece si è in possesso di biglietto con l’ingresso Giallo, Rosso o Argento, consigliamo di prendere la Linea 1 della tramvia e scendere alla fermata CASCINE (CARLO MONNI) posta in prossimità della Visarno Arena.

Scaletta Vasco a Firenze 2022

– XI comandamento

– L’uomo più semplice

– Ti prendo e ti porto via

– Se ti potessi dire

– Senza parole

– Amore.. aiuto

– Muoviti!

– La pioggia alla domenica

– Un senso

– L’amore l’amore

Interludio 2022

– Tu ce l’hai con me

– C’è chi dice no

– Gli spari sopra

– …Stupendo

– Siamo soli

– Una canzone d’amore buttata via

– Ti taglio la gola

– Rewind

– Delusa

– Eh… già

– Siamo qui

Bis:

– Sballi ravvicinati del terzo tipo

– Toffee

– Sally

– Siamo solo noi

– Vita spericolata

– Canzone

– Albachiara