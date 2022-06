Tutto è pronto per il doppio concerto de Il Volo all’Arena di Verona in programma per il 3 e il 4 giugno 2022. Le due date recuperano rispettivamente i concerti attesi il 29 agosto e il 30 agosto 2021, rimandati causa Covid. I biglietti già acquistati, restano validi per assistere ai relativi nuovi appuntamenti.

Parte dall’Arena di Verona il tour mondiale de Il Volo che toccherà anche il Teatro Antico di Taormina nei giorni dell”11 e del 12 giugno per poi spostarsi verso Ferrara e Palmanova. Il Volo sarà in concerto in Italia fino al mese di dicembre, quanto terrà gli appuntamenti nei palasport.

Si parte stasera dall’Arena di Verona. Nella scaletta del concerto doppio de Il Volo all’Arena di Verona nelle date del 3 e del 4 giugno tutti i maggiori successi del trio pop-lirico che festeggia 10 anni di carriera.

10 Years – Live è infatti il nome del progetto live che vede coinvolti i ragazzi de Il Volo. Il tour sarebbe dovuto partire dopo il rilascio del disco 10 Years dedicato alla celebrazione dei primi 10 anni di musica insieme ma è stato costretto a postici a causa della pandemia mondiale.

Gli ultimi biglietti per i concerti de Il Volo all’Arena di Verona sono disponibili direttamente in cassa.

Il tour de Il Volo in Italia

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival

21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (LU)

26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)