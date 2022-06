Una serata unica all’insegna della magia della musica immortale di Lucio Dalla. All’Arena di Verona va in scena Dallarenalucio, stasera su Rai1 in differita. Lo Show è infatti stato registrato ieri e andrà in onda oggi, venerdì 3 giugno 2022, sul primo canale Rai. Conduce Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia.

Tanti gli amici di Dalla e gli ospiti presenti all’Arena di Verona per celebrare la musica del maestro, 10 anni dopo la sua scomparsa. I migliori esponenti della musica italiana si sono dati appuntamento a Verona per un evento unico che stasera verrà trasmesso su Rai1.

Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni, Il Piccolo Coro dell’Antoniano, il chitarrista Ricky Portera, e la cantante Iskra Menarini. Sono questi i nomi della scaletta di Dallarenalucio su Rai1 stasera.

Gli ospiti in scaletta hanno portato sul palco le bellissime canzoni che Lucio Dalla ci ha lasciato in eredità, regalando interpretazioni straordinarie e duetti unici nel loro genere che hanno preso vita solo ed esclusivamente per il palco dell’Arena.

DallArenaLucio sarà l’occasione non solo di ascoltare gran parte del repertorio di Lucio, ma anche per scoprire aneddoti sulla sua vita.

Dallarenalucio è il secondo grande omaggio alla musica di Lucio Dalla. Nel 2013, a Bologna, per festeggiare quello che sarebbe stato il suo 70esimo compleanno, venne ricordato con un grande concerto in onda su Rai1 da piazza Maggiore. Quello che verrà trasmesso su Rai1 dall’Arena è dunque il secondo grande appuntamento in sua memoria.