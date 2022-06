Sono trascorsi solamente pochi giorni dalle ultime indiscrezioni che aveva rivelato la rimozione della ghiera rotante anche dalla versione top dei futuri smartwatch a marchio Samsung, ossia il Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro. Nelle ultime ore è emerso un nuovo rumor, reso noto proprio dal colosso sudcoreano, in seguito ad un nuovo aggiornamento dell’app Samsung Health, che riguarda la beta dell’applicazione che arriva alla versione 6.22.0.069. Sebbene questa non abbia apportato nuove funzionalità o aggiornamenti del design, ha aggiunto il supporto ufficiale agli orologi intelligenti che non sono stati ancora presentati.

Con questo nuovo aggiornamento è possibile individuare sia il Samsung Galaxy Watch 5 che il Watch 5 Pro, confermando quindi che i prossimi wearable avranno questi nomi. È importante notare che non esiste un Galaxy Watch 5 Classic, e questo sta a significare che la serie Classic degli smartwatch Samsung sia arrivata al capolinea proprio con il Galaxy Watch 4 Classic. Qualcosa di simile è accaduto già l’anno scorso con il Galaxy Watch 4. L’app Samsung Health è stata aggiornata con una versione beta che mostrava Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic circa un mese prima del loro lancio. Le immagini utilizzate dall’azienda per il Galaxy Watch 4 erano il Galaxy Watch Active 2, mentre il Watch 4 Classic utilizzava il Galaxy Watch 3.

I leaker, come Ice Universe, hanno anche commentato il Samsung Galaxy Watch 5 Pro, sostenendo che non avrà neanche la ghiera rotante. Inoltre, ha affermato che l’orologio potrebbe utilizzare materiali come vetro zaffiro e titanio per il display e il corpo, facendolo somigliare ad una versione più premium rispetto al normale Galaxy Watch 5. Tuttavia, pare che Samsung fosse propensa a dire addio definitivamente alla rotella girevole, uno degli elementi che contraddistinguevano gli orologi smart. Malgrado la mancanza di questo aspetto, ciò che rende entusiasmante il prossimo Galaxy Watch 5 Pro è la batteria, la cui capacità dovrebbe essere molto più grande.

