Dries Mertens ed il Napoli sono attualmente in fase di stallo per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Il ‘folletto’ belga arrivò ai piedi del Vesuvio nel 2013, dopo essersi messo in mostra nel PSV, e piano piano è riuscito a conquistare il cuore del popolo partenopeo fino ad essere un vero e proprio beniamino della città e leader dello spogliatoio azzurro. Per giunta sotto la guida di mister Sarri, il calciatore fu spostato da ala sinistra a falso nueve ed è proprio in questo ruolo che è esploso all’interno della squadra, entrando nella storia del club come miglior marcatore a quota 148 reti.

Entro questo weekend il presidente Aurelio De Laurentiis invierà un ultimatum all’attaccante, ad oggi in scadenza di contratto, che dovrà dare una risposta all’offerta di rinnovo presentata dalla SSC Napoli. Ricordiamo che l’accordo tra le parti ha come termine ultimo il 30 giugno 2022. Questa vicenda è stata descritta dall’edizione online del quotidiano ‘Repubblica‘, secondo cui, infatti, entro la settimana sapremo con maggior certezza quale sarà il futuro del numero 14 azzurro: dunque, se accetterà oppure no l’offerta per il rinnovo presentata dal Napoli.

Come si può leggere dall’edizione online, il patron del club partenopeo è in attesa, in questo weekend, di una risposta da parte di Mertens, che dovrà decidere se optare per l’offerta sul biennale da 1,3 milioni di euro a stagione oppure andare via. Purtroppo, ad oggi, le distanze sono ancora piuttosto ampie, considerato che il giocatore chiede 1,7 milioni di euro. Tuttavia, la volontà del 35enne di Lovanio e neo papà del bellissimo Ciro Romeo, è quella di restare nel capoluogo campano, ma, qualora dovesse dire addio alla piazza, la principale contendente resta la Lazio dove l’attaccante ritroverebbe proprio colui che lo ha reso un bomber, Maurizio Sarri. Insomma, non ci resta che aspettare per capire quale sarà la riposta del calciatore.

