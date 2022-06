In tanti in questa fase si chiedono quando arriva il bonus 200 euro, soprattutto in relazione alla quota che spetta a dipendenti e pensionati che rientrano in questo discorso. Oggi non ci soffermeremo, dunque, sulle distinzioni dei casi per comprendere chi sia incluso in questo discorso e chi invece dovrà attendere tempi migliori (per questo tema, infatti, vi rimandiamo al report pubblicato a fine maggio sul nostro magazine), ma sulle tempistiche. Già, perché a seconda della categoria di riferimento dovremo attendere qualche settimana in più o in meno.

Capiamo quando arriva il bonus 200 euro a dipendenti e pensionati qui in Italia per gli utenti

Allo stato attuale, dunque, è importante capire anche quando arriva il bonus 200 euro a dipendenti e pensionati. A seconda del gruppo al quale si appartiene, infatti, andremo incontro ad una gestione differente della situazione. Ad esempio, i lavoratori dipendenti avranno modo di toccare con mano il bonus 200 euro nella busta paga relativa a luglio 2022. A seconda di quando verrà percepito il suddetto stipendio, visto che la quota extra verrà caricata direttamente dal datore di lavoro, sarà possibile percepire la quota in questione.

Meno articolato il discorso relativo ai pensionati, i quali riceveranno senza alcun ulteriore adempimento la cifra in questione nel cedolino di luglio 2022. Visto che qui abbiamo tempistiche chiare e ristrette in merito all’erogazione del pagamento in questione, sarà possibile fare questo step già nei primi giorni del mese. Per quanto riguarda chi percepisce il Reddito di Cittadinanza, in questo caso sarà possibile ricevere il bonus 200 euro in automatico. Questo, infatti, verrà integrato nella mensilità dell’assegno di luglio 2022, con ogni probabilità entro la prima metà del mese.

Insomma, ora sappiamo quando arriva il bonus 200 euro a dipendenti e pensionati in estate, a seconda della categoria di riferimento.

