A pochissimi giorni dal lancio dell’aggiornamento iOS 16 nella sua prima versione beta per gli sviluppatori alla WWDC 2022 del 6 giugno, è possibile fornire una lista abbastanza certa degli iPhone che non salteranno questo prezioso passaggio software. Il supporto Apple sarà abbastanza ampio, anche per melafonini non più recenti. Eppure non mancheranno alcune esclusioni clamorose di dispositivi che hanno fatto davvero la storia del marchio di Cupertino. Per questi ultimi ci saranno delle limitazioni di natura tecnica che saranno state di certo opportunamente valutate.

Il canale specializzato Apple Hub ha lanciato la sua ultima lista di iPhone che senz’altro riceveranno l’aggiornamento iOS 16 appunto. All’appello del prossimo major update non possono di certo mancare i dispositivi più recenti, tra i quali gli iPhone 13 e gli iPhone 12, ma anche gli iPhone 11, gli iPhone XS e XR e ancora il più datato iPhone X. Andando a ritroso, il rilascio software dovrebbe giungere anche per gli iPhone 8 e gli iPhone SE (ma attenzione solo quelli di seconda e di terza generazione e non della prima).

Nessuno forse si aspettava di vedere atterrare sui vecchi iPhone 6S proprio l’aggiornamento iOS 16, ma qualche speranza si nutriva invece per gli iPhone 7. La discriminante degli esperti Apple sarebbe stata una sola ossia la presenza del chip A10 o di soluzioni hardware anche meno recenti sui dispositivi di riferimento. Per qualche motivo a noi ancora ignoto e che di certo ha a che fare con le performance della soluzione software in arrivo, il chip in questione non sarebbe adatto all’ulteriore passo in avanti.

Non ci resta che attendere una sola settimana per ottenere la conferma dell’elenco appena condiviso. L’aggiornamento iOS 16 seguirà una lunga fase di beta durante l’estate per poi essere rilasciato in via definitiva non prima di fine settembre, secondo una tabella di marcia ormai rituale per Apple.

These are the expected supported devices of iOS 16. After the discontinuation of the iPod touch, Apple could drop support for devices running an A10 chip and older #WWDC22 pic.twitter.com/rm5uRHiufX — Apple Hub (@theapplehub) June 2, 2022

