NCIS 19 e NCIS: Hawai’i, in onda dallo scorso inverno su Rai2, stanno per giungere al termine della corsa. Il 3 giugno andrà in onda il penultimo appuntamento con lo storico procedurale di CBS e il suo più recente spin-off, che ha debuttato negli Stati Uniti solo lo scorso autunno.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i vanno in onda in prima tv assoluta, venerdì 3 giugno, rispettivamente con gli episodi 15 e 16: per la serie originale, si tratta del quindicesimo episodio dal titolo Il Lato Buono, mentre per lo spin-off il sedicesimo episodio si intitola Mostro. La programmazione di entrambe le serie si fermerà per l’estate a partire dal 10 giugno, quando sarà trasmesso l’ultimo appuntamento con i due procedurali.

Ecco la trama di NCIS 19 per l’episodio di venerdì 3 giugno, in onda in prima serata dalle 21.20 su Rai2.

L’omicidio di un sottufficiale riporta a galla il passato di Parker. Il principale sospettato è il nipote di Billy Doyle, malvivente di Philadelphia che da qualche anno ha cambiato vita ed è amico storico di Alden.

Dopo NCIS 19, come tutti i venerdì, alle 22: 10 andrà in onda un episodio dello spin-off NCIS: Hawai’i, la nuova serie con protagonista Vanessa Lachey, affiancata da Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson e Kian Talan. Nell’episodio 16 in onda il 3 giugno, l’NCIS si ritrova ad indagare sugli omicidi di due agenti dell’F.B.I. e di due uomini che utilizzavano il ristorante Ho’olua come attività legale in cui riciclare del denaro sporco.

Sia NCIS 19 che NCIS: Hawai’i sono disponibili anche in streaming su Raiplay: i singoli episodi sono fruibili sulla piattaforma gratuita della Rai per una settimana a partire dalla messa in onda in chiaro.

Continua a leggere su optimagazine.com