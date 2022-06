Parte oggi l’instore tour di Luigi Strangis con un evento al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta). Sono ovunque in fila per lui, in coda già dalle prime ore della mattina. Riempiono lo spazio antistante l’area predisposta per la firma degli autografi ma anche scale mobili e corridoi. L’affetto dei fan campani di Luigi Strangis invade ogni spazio del centro commerciale che accoglie per primo il suo tour promozionale.

Presenta l’EP Strangis, disponibile proprio da oggi nei negozi e negli store digitali. Per accedere all’evento firmacopie l’obbligo di averlo affinché il vincitore di Amici apponga il suo autografo sulla copertina del disco.

Appuntamento alle ore 17.00, quando Luigi viene accolto da un boato, tra le urla dei fan. In fila cantano le sue canzoni, quelle presentate nel talent show di Canale 5. Spicca l’ultimo singolo Tienimi Stanotte tra i fan che hanno raggiunto Marcianise da tutta la Campania e non solo. Foto e autografi, foto di rito, tanti disegni, cartelloni e regali per festeggiare Luigi Strangis che da oggi inizia il giro promozionale per l’Italia. Da nord a sud, tantissime le zone toccate con l’instore, decine di migliaia coloro che potranno partecipare per ricevere il suo autografo dopo averlo sostenuto per mesi ad Amici.

Chi non ha potuto partecipare alla tappa di Marcianise dell’instore tour di Luigi Strangis, potrà partecipare ai prossimi eventi. Il calendario aggiornato qui sotto.

L’instore tour di Luigi Strangis

3 giugno: Marcianise (CE) – Centro commerciale Campania, ore 17.00 – Mondadori

4 giugno: Roma – Via Appia Nuova 51, ore 15.00 – Mondadori

5 giugno: Reggio Calabria – CC Porto Bolaro, ore 16.00 – Mondadori

8 giugno: Milano – Piazza Duomo, ore 15.00 – Mondadori

10 giugno: Campi Bisenzio (FI) – CC I Gigli, ore 17.00 – Mondadori

11 giugno: Bologna – CC Vialarga, ore 15.00 – Mondadori

12 giugno: Padova – Piazza Insurrezione, 3 – ore 15.00 – Mondadori

13 giugno: Marghera (VE) – CC Nave De Vero, ore 16.00 – Mondadori

16 giugno: Bari – CC Mongolfiera Santa Caterina, ore 16.00

18 giugno: Stezzano (BG) – CC Le due torri, ore 16.00

19 giugno: Catania – CC Katané – Mondadori, ore 17.00

20 giugno: Palermo – Libreria Flaccovio c/o SanLorenzo Mercato, ore 18.30

21 giugno: Torino – Le Gru, ore 17.00

22 giugno: La Spezia – CC Le Terrazze, ore 17.00