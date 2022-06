Per il nostro Thomas non è tutto finito: Magnum P.I. salvata dopo la cancellazione? Questa è la domanda che i fan si stanno ponendo in queste ore visto che, a poche settimane dalla cancellazione da parte di CBS, sembra che qualcuno sia pronto a portare a casa la serie e tenersela stretta ma in che modo?

Secondo quanto riporta Deadline sembra che i fan possano sperare ancora di vedere Thomas all’opera con le sue belle camicie fiorate e tutto per via di un connubio tra NBC, che manderà in onda la nuova stagione, e Usa Network che piazzerà sulle sue reti le prime quattro. Ancora tutto è in bilico e da stabilire però visto che CBS detiene ancora dei diritti sulla serie e che le opzioni sugli attori del cast scadranno alla fine di questo mese.

Il tempo stringe e le teorie e i progetti dovranno lasciare spazio alle azioni in tempi brevi se si vorrà tentare il salvataggio della serie. All’epoca della cancellazione si è parlato di ‘decisione sofferta’ da parte della rete proprio perché Magnum P.I. si è piazzato all’ottavo posto tra le serie più viste ma, a differenza di altre meno coinvolgenti, come CSI. Vegas e S.W.A.T., non ha ottenuto un rinnovo per via dei costi un po’ troppo elevati.

Riusciranno adesso due reti a portare a casa quello che è utile per salvare la serie, regalare ai fan una quinta stagione e convincere gli attori del cast a rinnovare il loro contratto? Le risposte dovranno arrivare nelle prossime ore o nei prossimi giorni al massimo visto che il tempo utile per il rinnovo, senza perdere pezzi importanti, sta per scadere.